L'Estat francès impedeix que registrin un nadó amb un nom occità

L'Estat francès ha impedit que un ciutadà, Lissandre Varenne, registri el seu fill, nascut el 15 de desembre a la localitat occitana de Mende, amb el nom Artús.

L'Ajuntament de Mende, dos dies després de fer els tràmits, al·leguen que no es pot registrar el nom occità Artús perquè l'accent tancat sobre la u no es troba en l'alfabet francès, segons ha informat Diari de la Llengua.

«L’Ajuntament ha seguit la doctrina del Consell Constitucional francès, que el maig del 2021 va anul·lar dos articles de la Llei de Protecció patrimonial i promoció de les llengües regionals aprovada a l’Assemblea Nacional, entre els quals el que autoritzava les grafies d’idiomes diferents del francès com els accents catalans de Lluís i Núria, la ñ pròpia del bretó i del basc i l’accent agut a la u de l’occità i altres llengües. La norma sobre les llengües, coneguda com a Llei Molac, nom dels seu impulsor bretó, pretenia, entre altres coses, evitar casos com com el de Fañch, un nen bretó que es va fer famós el 2017 perquè no van deixar als seus pares inscriure el nom en la seva llengua», expliquen.

Per tot això, Varenne, pare d’Artús, ha començat una campanya amb la qual pretén donar a conèixer el cas i no descarta presentar un recurs contra «l’esperit retrògrad i les pràctiques discriminatòries cap a les llengües autòctones». A més, apunta que l’accent del nom del seu fill és bàsic per a saber com es pronuncia i recorda que «els noms d’origen anglès, italià o alemany s’accepten sense limitacions».