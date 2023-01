Arxiven l'expedient del pacient multat per parlar en català però la discriminació lingüística continua impune

La Plataforma per la Llengua ha aconseguit que s'arxivi l'expedient sancionador del pacient que va ser discriminat al Centre de Salut d'Alfafar (Horta Sud, País Valencià), per voler parlar en català amb el metge i que, posteriorment, va ser multat amb 601 euros, per la Delegació del Govern espanyol, per «alterar el normal funcionament dels serveis del centre d'urgències».

Les al·legacions presentades per l'entitat han estat suficients per a demostrar que els fets no constitueixen, com defensava el Govern espanyol, una infracció greu de la llei de seguretat ciutadana, la coneguda com a Llei Mordassa, i, finalment, el pacient ha quedat absolt de qualsevol responsabilitat i sanció. Així, l'entitat celebra que s'arxivi l'expedient sancionador, però no es pot donar totalment per satisfeta, perquè l'administració no té cap intenció de sancionar el facultatiu i la discriminació continua impune.

Els fets es remunten al 14 de juny, quan el pacient, un veí de Benetússer, va anar a les urgències del Centre de Salut d'Alfafar, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i el metge li va negar l'atenció perquè ell li volia parlar en català. «¡Habla en castellano!», li va amollar. El pacient va expressar el seu dret de parlar la seva llengua, i el metge el va expulsar de la consulta. Tot seguit, l'usuari va demanar al recepcionista el full de reclamacions, que no li varen donar fins a uns dies després, i li va sol·licitar ser atés per un metge que l'entengués en català. El doctor va telefonar a la Policia Local d'Alfafar, i els va comunicar que el pacient «estava alterant el normal funcionament dels serveis del centre d'urgències» i que «estava alterant i molestant el recepcionista». Arran d'aquests fets, la Delegació del Govern espanyol va enviar una proposta de sanció de 601 euros al pacient, signada per la secretària general, Maria Andrés Benlloch, al·legant que els fets eren constitutius d'una infracció greu en la llei de seguretat ciutadana.

Arran d'aquest greu fet, més de 250 persones es varen concentrar a Alfafar el 26 d'octubre per a donar suport al pacient.

En les al·legacions, la Plataforma per la Llengua va defensar que, amb l'expedient sancionador, l'administració feia una interpretació de la seguretat pròpia d'un sistema autocràtic, i no d'un estat social i democràtic de dret, i que es feia una aplicació injusta i restrictiva de la llei, davant d'una situació que no era altra cosa que la reclamació d'un dret legalment establert. Per a l'entitat, l'administració no només no havia de perseguir el pacient, sinó que tampoc no podia ignorar la discriminació que havia patit a mans del metge i del centre sanitari, que li varen vulnerar els seus drets lingüístics.

L'ONG del català recorda que tota actuació que suposi una discriminació per raó de llengua pot ser entesa com una falta molt greu, segons la normativa sanitària, i que negar l'atenció sanitària a un ciutadà per parlar en català és un cas de discriminació contrari a l'Estatut d'Autonomia del País Valencià, que determina que «els ciutadans valencians tindran dret a dirigir-se a l'Administració en qualsevol de les seues dos llengües oficials i a rebre resposta en la mateixa llengua utilitzada».