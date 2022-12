El País Valencià celebra el Dia dels Drets Lingüístics

Diverses entitats en defensa de la llengua catalana del País Valencià celebren avui, dia 4 de desembre, el Dia dels Drets Lingüístics. L'any 2013 associacions, sindicats i entitats culturals crearen la Plataforma pels Drets Lingüístics, amb l'objectiu de «visualitzar les múltiples vulneracions d’aquests drets que sofreixen els ciutadans valencianoparlants». La inciativa també s'ha estès a les Illes Balears, amb un acte que tendrà lloc dia 12 de desembre a les 19:30 a l'Arxiu del Regne de Mallorca .

La Plataforma ha emès darrerament un informe, amb ocasió de la diada, sobre les 126 denúncies que ha rebut per part de particulars i de les entitats que en formen part sobre situacions de vulneració dels drets lingüístics. Entre les més destacables, indiquen que fa prop d'una dècada que no arriba al País Valencià cap canal de televisió ni emisora de ràdio de la resta de territoris de parla catalana. També denuncien la discriminació que pateix la llengua per part de les plataformes de contingut audiovisual en línia, que sistemàticament rebutgen oferir productes en català malgrat que existesquin doblatges i les plataformes en tenguin els drets. Dediquen espai en denunciar, alhora, que diverses administracions públiques incompleixen l'oficialitat del valencià i ofereixen les seves pàgines web en castellà per defecte.

És rellevant indicar, segons consta en un informe de l'entitat publicat fa dos anys, que la situació del valencià és preocupant. Només un 34% dels habitants de l'àrea metropolitana de València té el valencià com llengua d'ús habitual, mentre que just l'hi tenen un 15% dels residents a la capital.