L'ANC denuncia la «parcialitat» del poder judicial espanyol i demana protocols de control del ciberespionatge davant l'ONU

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha participat en l'última sessió del fòrum de l'ONU sobre Drets Humans, Democràcia i Estat de Dret, a Ginebra, els dies 24 i 25 de novembre. Aquesta sessió s'ha centrat en les oportunitats que tenen les democràcies i els reptes que afronten.

L'esdeveniment en línia ha reunit estats, organismes i agències de les Nacions Unides, organitzacions de drets humans, acadèmics i organitzacions no governamentals.

Eva Pruneda Ruiz, secretària nacional de l'ANC, va intervenir al fòrum en dues sessions. En la primera sessió, hi va intervenir per denunciar que l'Assemblea ha estat objectiu «d'una guerra judicial» per part de les autoritats espanyoles, així com víctima d'espionatge indiscriminat, pel qual no hi ha hagut «cap classe de reparació ni s'han exigit responsabilitats». La secretària nacional ha sentenciat: «Des de la nostra experiència, no podem trobar neutralitat veritable als tribunals espanyols. El poder judicial i la política espanyola estan intrínsecament lligats».

Per altra banda, divendres, Pruneda Ruiz va insistir en la importància d'establir una cooperació entre l'ONU i el Parlament Europeu per determinar una norma bàsica per a l'ús del programari espia i la protecció dels drets fonamentals. La negativa de les autoritats espanyoles a investigar l'escàndol d'espionatge del Catalangate estableix «un precedent perillós per als defensors de la dissidència i dels drets humans a tot el món».

Finalment, cal destacar que l'ANC participa regularment en fòrums de trobades internacionals de drets humans com a part de les seves accions de defensa internacional i per denunciar «les vulneracions de drets per part de les institucions espanyoles contra el poble de Catalunya».