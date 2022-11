L’Observatori de la Qualitat Lingüística analitza la publicitat en nou ràdios dels territoris de parla catalana

L’Observatori de la Qualitat Lingüística (OQL), projecte de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), ha publicat l’Informe sobre la qualitat lingüística en la publicitat radiofònica. Es basa en un corpus de 103 anuncis emesos durant el mes de març del 2022 en nou ràdios —públiques i privades— de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i Andorra.

Cal posar en relleu que, en el conjunt de falques analitzades, els bons usos són predominants. Per exemple, en la pronúncia de sigles com CO2 i BCN, en la tria dels verbs fer i donar (fer un gran pas endavant; donar-te un cop de mà) o en la varietat de construccions de relatiu que s’observen. Per tant, la valoració del corpus analitzat és positiva. Tot i això, gairebé una de cada quatre falques (vint-i-cinc en total) conté algun error, és a dir, algun fenomen que no és genuí o gramatical i que és inacceptable en qualsevol context.

Afecten especialment la qualitat lingüística fenòmens com l’ensordiment d’una s sonora o l’omissió d’un pronom feble. Per exemple, en deu falques (de 103) la s sonora es pronuncia sorda, ja sigui sistemàticament (en tres) o bé en certes posicions (en set). I en tres falques s’omet incorrectament el pronom en: «si li dones el teu antic cotxe, doncs et pots emportar un de nou» (en comptes de « te’n pots emportar un de nou»). Majoritàriament, però, cal dir que tant l’ús de la s sonora com del pronom en són adequats.

L’estudi està desgranat en quatre grans eixos (fonètica, morfologia, sintaxi i lèxic), seguits d’uns comentaris sobre aspectes discursius. Tot i que la publicitat se situa, en general, en un registre formal, en el corpus analitzat sovint s’observen pinzellades pròpies de registres informals que, tot i que no solen afectar la qualitat del producte, en algun cas poden generar incoherència.

Al marge de les dades i les valoracions relacionades amb la qualitat lingüística, l’informe presenta altres informacions interessants: constata, per exemple, que molts dels anunciants que fan publicitat en català no ofereixen aquesta llengua en el seu web. També reflexiona sobre la conveniència d’establir un protocol de rectificació en el cas dels anuncis que contenen algun error i que han de sonar durant un període llarg de temps.

L’OQL té la voluntat de conèixer i avaluar la qualitat real de la llengua en els usos públics estàndard i d’ajudar a millorar-la, en tota l’extensió dels territoris de llengua catalana. Per fer-ho, treballarà amb campanyes sectorials i n’analitzarà diferents mostres, sempre amb la voluntat de reflectir tant els bons usos, la variació i la riquesa expressiva, com els mals usos, per als quals plantejarà propostes que puguin contribuir a una millora de la qualitat lingüística en la societat.