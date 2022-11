Gemma Garcia: «En els darrers anys, els incidents contra periodistes protagonitzats per cossos policials, també per part de Mossos, s’han intensificat»

La periodista Gemma Garcia Fàbrega, coordinadora del Mapa de la Censura de Mèdia.cat, impulsat pel Grup de Periodistes Ramon Barnils, ha comparegut aquest migdia al Parlament convidada per la Mesa de la Comissió d’Estudi del Model Policial. La coordinadora ha parlat de l’estat de salut del dret a la informació i dels incidents contra periodistes protagonitzats per cossos policials, concretament pels Mossos d’Esquadra. El Mapa de la Censura recopila des de 2015 incidents que coarten la tasca dels periodistes o que poden restringir la llibertat d’expressió o el dret a la informació de la ciutadania als Països Catalans.

«El balanç que fem des del Mapa de la Censura no és positiu, perquè amb les dades que recollim des de 2015, podem constatar que els darrers anys, en un context de mobilitzacions excepcionals, els incidents contra periodistes protagonitzats per cossos policials, també per part de Mossos, s’han intensificat», ha afirmat Gemma Garcia.

A la compareixença, s’han presentat dades de l’informe Policies contra periodistes. Agressions, entrebancs i sancions contra periodistes per part de cossos policials, publicat a principis d’any a Mèdia.cat, l’Observatori Crític dels Mitjans. Partint de les dades recopilades de 2020 i 2021 recollides en el Mapa de la Censura als Països Catalans, es desprèn que una part important d’agressions físiques i també d’amenaces, intimidacions, obstaculitzacions i identificacions als professionals de la informació les han causades els cossos policials, sobretot durant les mobilitzacions al carrer. En concret, l’informe conclou que 3 de cada 10 incidents contra periodistes recollits al Mapa de la Censura els anys 2020 i 2021 varen ser causats per cossos policials. En concret, van ser 68 de 211. I d’aquests 68, 50 corresponen a Mossos d'Esquadra, la qual cosa representa un 73%.

Gemma Garcia Fàbrega ha conclòs que «el degoteig d’incidents protagonitzats per la policia contra professionals de la informació és constant» i que «hi ha uns patrons que es repeteixen: es concentren en el marc de mobilitzacions al carrer, principalment durant manifestacions o en desnonaments».

Tal com ha apuntat la coordinadora del Mapa de la Censura, des del Grup de Periodistes Ramon Barnils consideren que aquests incidents són preocupants i per això troben necessàries mesures que permetin que els protocols d’ordre públic garanteixin, amb seguretat i sense obstacles, l’exercici del dret a la informació de tota la ciutadania en contextos de protesta al carrer. Per això, proposen tirar endavant formació específica per a cossos policials relacionada amb l’exercici del periodisme i el dret a la informació, amb l’objectiu de fer-los saber com treballen els professionals de la informació i minimitzar conflictes així com que les unitats policials de mediació interlocutin entre policies i periodistes en les cobertures de desnonaments.