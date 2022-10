[MANIFEST] Dia Internacional per a l'eradicació de la pobresa: Dignitat per a tothom

Aquest dilluns s'han complit 30 anys des que es va establir el 17 d'octubre com a Dia Internacional per a l’eradicació de la pobresa, amb aquest motiu vos oferim el manifest que va fer públic la xarxa d'inclusió social EAPN-Illes Balears.

Manifest

«S'han complit 30 anys des que es va establir el 17 d'octubre com a Dia Internacional per a l’eradicació de la pobresa, i enguany el lema d’aquest dia és 'Dignitat per a tothom', que no és només un dret fonamental en si mateix, sinó que constitueix la base de la resta dels altres drets fonamentals, ni tampoc un concepte abstracte, doncs és inherent a tots i cadascun dels éssers humans. Malauradament, moltes persones que viuen en la pobresa veuen denegada i violada la seva dignitat.

Des d’EAPN-Illes Balears volem recordar, i ho diem avui alt i clar, que l’empobriment i la desigualtat són perfectament evitables, doncs són el resultat estructural d’un determinat sistema que, quan funciona a ple rendiment, condemna a milers de persones a l’exclusió. En aquesta línia, treballam i seguirem treballant per aconseguir que la dignitat, la llibertat, la justícia i la resta de drets fonamentals puguin ser exercits per tothom, independentment de la seva situació personal, laboral, econòmica o administrativa.

En la presentació de l’Informe sobre l’estat de la pobresa de divendres passat vàrem destacar dos aspectes: primer, que les xifres de pobresa i exclusió continuen la seva tendència a l’alça i confirmen l’important increment de la població AROPE i de la desigualtat a les Illes Balears; i segon, que sense el paper del denominat 'escut social' la situació actual seria molt pitjor. Per això, defensam el paper de les administracions i la importància del sector públic per pal·liar les greus situacions que pateixen moltes famílies a la nostra comunitat i arreu de l’estat espanyol, sense deixar de reivindicar la implementació de polítiques estratègiques que ens permetin avançar cap a una societat més justa.

A més, avui també volem retre homenatge a tots els professionals i voluntaris que treballen per combatre l’empobriment, i també exigir als que prenen les decisions el desplegament de totes les mesures necessàries per acabar amb l’exclusió i la desigualtat.

Per últim, i com és habitual, manifestam un desig: que aviat puguem deixar de celebrar aquest dia internacional de lluita contra la pobresa».