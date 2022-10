La delegació balear als campaments de refugiats sahrauís visita les instal·lacions on es desenvolupen els projectes finançats per les Illes

Fa tres dies que una delegació de les Balears formada per una vintena de persones va arribar als campaments de refugiats sahrauís, concretament, a la wilaia d’Auserd. Formen part de la delegació representants de les institucions balears membres de l’intergrup parlamentari 'Pau i Llibertat per al Sàhara', una periodista del diari Última Hora, la presidenta de l'AAPSIB, el tècnic de projectes de l'entitat i responsables de projectes sanitaris de l’entitat com el PISIS (Programa Integral de Salut Infant Sahrauí), entre d’altres.

L’estada als campaments ha anat acompanyada d’una intensa agenda d’actes que encara no ha acabat. Fins ara els seus integrants han assistit a la inauguració del FiSahara (Festival Internacional de Cinema Sahrauí), en el qual va intervenir el President de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD), Brahim Ghali, i s'han entrevistat amb el president del parlament sahrauí, Hamma Salama. La delegació també ha visitat l’Hospitalet General en el qual es practiquen les intervencions quirúrgiques d'urologia del programa de cooperació que des de fa anys desenvolupa l’AAPSIB gràcies al finançament de la Direcció General de Cooperació del Govern i ha conversat amb el seu director, Mohamed Fadel Hniya.

Per una altra banda, ha participat en una recepció amb la Ministra Sahrauí de Cooperació, Fatma Mehdi, i ha visitat l’Associació de Familiars de Presos i Desapareguts Sahrauís (AFAPREDESA). De l’agenda també en destaquen la reunió amb la Secretària General de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis (UNMS), Shabba Seini, i la participació en un col·loqui amb dones dels territoris ocupats il·legalment pel Marroc.

‌Les activitats de la delegació balear continuen i aquest divendres s'han reunit amb la Ministra Sahrauí de Salut, Jura Bulahi.

‌Amb aquest viatge als campaments de refugiats sahrauís de Tindouf, Algèria, la delegació de les Balears pretén intensificar, ara més que mai, la solidaritat i cooperació amb aquest poble germà i les seves institucions, a la vegada que fa palès el gran suport de la societat de les Illes Balears i les seves institucions amb la causa de la llibertat i la independència del Sàhara Occidental.