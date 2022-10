ANC: «Ni el Govern de la Generalitat ni els partits representats al Parlament tenen un pla per fer la independència»

El Govern català del president Pere Aragonès ha anunciat el nomenament de les noves conselleries, liderades per Natàlia Mas, Meritxell Serret, Juli Fernández, Quim Nadal, Carles Campuzano i Gemma Ubasart; «un govern ple de noms del passat que queda lluny de respectar el mandat de l’1 d’Octubre i el consens del 52% independentista elegit democràticament el 14 de febrer de 2021», segons remarca l'Assemblea Nacional Catalana (ANC).

Així, l'ANC ha apuntat que «aquest Govern, que aposta per un suposat 'consens del 80% de la ciutadania', té una minsa legitimitat, un mínim reconeixement al Parlament i només la capacitat de fer autonomisme de mirada curta. Amb aquests nomenaments, l’executiu gira l’esquena a l’únic projecte viable per a una Catalunya de progrés: la independència unilateral».

Remarquen que la població de Catalunya va votar un projecte per a dur a terme la independència aquest mandat i amb aquesta tria «queda clar del tot que no mantindrà la seva promesa». «El projecte transversal i realista per a Catalunya és el de fer la independència. Avui, 10 d’octubre, el crit torna a ser el mateix: eleccions per a la independència», destaquen.

A partir de les reunions que ha mantengut l'ANC i dels esdeveniments succeïts, constaten que:

1) En aquests moments ni el Govern de la Generalitat ni els partits representats al Parlament tenen un pla definit per fer la independència.

2) La mobilització de l’Onze de Setembre i la força de la gent ha fet que els partits sentissin la pressió per sortir de l’immobilisme. Això ha comportat una crisi de govern, però continuem constatant que cap partit al Parlament té una estratègia consistent per fer efectiva la independència.

3) En aquest sentit, l’Assemblea vol conformar i dotar de contingut l’estratègia per fer efectiva la declaració d’independència. Per això organitza per al primer trimestre de 2023 una Conferència Nacional, per definir i consensuar les actuacions necessàries per declarar la independència, fer-la efectiva, sostenir-la en el temps i aconseguir-ne el reconeixement internacional.