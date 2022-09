El doblatge als territoris de parla catalana, protagonista del VI Seminari de Qualitat Lingüística als Mitjans de Comunicació

El Gabinet d’Assessorament Lingüístic als Mitjans de Comunicació (GALMIC), juntament amb el Màster en Competència Lingüística i Literària, organitza el VI Seminari de Qualitat Lingüística als Mitjans de Comunicació: 'El Doblatge als Territoris de Parla Catalana', gràcies al suport de la Universitat de les Illes Balears i la Direcció General de Política Lingüística.

L’objectiu principal d’aquest seminari és reflexionar sobre la pràctica del doblatge en els mitjans de comunicació audiovisuals dels territoris de parla catalana. L’acte es farà a l’edifici Ramon Llull, al Campus UIB, entre les 19.00 i les 20.00 h, el 29 de setembre de 2022. També s’ofereix la possibilitat d’assistir-hi de manera telemàtica. A més, a aquells que ho sol·licitin, se’ls facilitarà un certificat d’assistència.

Aquest seminari presentarà el mercat professional de la traducció i adaptació per al doblatge dins del marc de la traducció audiovisual i se centrarà, per una banda, en aspectes més generals com el mercat, els clients i els agents del procés. En segon lloc, s’incidirà en els materials que reben els professionals de la traducció, el format dels guions originals i els de doblatge, així com dels criteris de segmentació de la traducció, els símbols emprats i les tres sincronies que es posen en pràctica a l’hora d’ajustar. Per acabar, es parlarà de l’equilibri difícil entre la cerca d’un llenguatge espontani i natural i l’acompliment de la normativa lingüística, a més de repassar l’impacte de les plataformes de vídeo sota demanda en el doblatge en català i les oportunitats de treball que obrin.

El ponent: Frederic Chaume Varela

Frederic Chaume és catedràtic del Departament de Traducció i Comunicació de la Universitat Jaume I i Honorary Professor de la University College London. És autor de nombroses publicacions sobre traducció i traducció audiovisual, entre les quals destaquen: Doblatge i subtitulació per a la televisió (Vic: Eumo, 2003), Cine y Traducción (Madrid: Cátedra, 2004), Audiovisual Translation: Dubbing (Londres: Routledge, 2012) i Teories Actuals de la Traducció (Alzira: Bromera, 2010, amb Cristina García).

És director del grup d’investigació TRAMA (Traducció i Mitjans Audiovisuals, www.trama.uji.es), ha impartit docència reglada (doctorat i màster) en més de vint universitats espanyoles, europees i americanes, i també ha dictat nombroses conferències plenàries en diverses universitats i congressos nacionals i internacionals. La seva docència se centra en assignatures de grau i postgrau sobre doblatge, subtitulació i teoria i metodologia de la traducció audiovisual, mentre que les seves línies d’investigació són la teoria de la traducció audiovisual, especialment en el cas del doblatge, i els estudis interdisciplinaris entre cinema i traducció.

En l’àmbit professional, des de 1988 ha traduït més de 100 obres audiovisuals per a diferents estudis de doblatge i subtitulació, per a Ràdio Televisió Valenciana i per a diverses productores cinematogràfiques. A més, ha rebut els Premis Berlanga 2010 per la seva va extensa tasca com a investigador, docent i divulgador en el camp de la traducció audiovisual.

Inscripció

Per a inscriure-s'hi, cal emplenar el següent formulari: https://forms.gle/KKwr1cHYa5VFfoWW9