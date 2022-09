Una delegació de l'ANC es desplaça als Estats Units per a «internacionalitzar la causa independentista»

Una delegació de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) encapçalada per la seva presidenta, Dolors Feliu, realitza aquesta setmana una visita als Estats Units per a «internacionalitzar la lluita del poble de Catalunya per l’autodeterminació», i per a denunciar «la repressió espanyola contra el moviment independentista català».

El 21 de setembre, a les 13 h hora de Nova York, l’ANC coorganitzarà un esdeveniment púbic on es presentarà l’informe elaborat per l’UNPO sobre les eines de repressió que els estats autoritaris utilitzen contra els pobles i nacions sense estat.

L’informe Tools of Oppression: How self-determination movements are silenced, analitza com governs de diferents parts del món (especialment de països no democràtics), estan aprofitant la resposta repressiva de l’Estat espanyol, un estat suposadament democràtic i membre de la UE, contra el moviment independentista català, com a pretext per a implementar mesures similars a fi de reprimir i criminalitzar els moviments pacífics d’autodeterminació i oprimir les minories i comunitats indígenes.

L’expresidenta de l’ANC i vicepresidenta de l’UNPO, Elisenda Paluzie, participarà com a ponent a la sessió, junt amb el Secretari General de l’UNPO, Ralph Bunche, i representants d’organitzacions kurdes, de Mongòlia del sud i dels tàtars de Crimea. L’acte se celebrarà a l’Institut Ralph Bunche d’Estudis Internacionals, situat al Centre de Postgrau de la City University de Nova York, i hi participarà el seu director, John Torpey.

La presentació de l’informe tendrà lloc en el marc de la 77a sessió de l’Assemblea General de l’ONU a Nova York. A més, els representants de l’ANC es reuniran a Nova York i Washington DC amb delegacions estatals davant l’ONU, càrrecs polítics dels EUA, i ONG per a discutir la situació relativa a la lluita per la independència de Catalunya i les accions repressives de l’Estat, i discutir perspectives de cooperació en relació a aquestes qüestions.

L’Assemblea Nacional Catalana és membre de l’Organització de Nacions i Pobles No Representats des de desembre de 2018 i ocupa la seva vicepresidència des d’abril de 2022. L’UNPO és una organització creada el 1991 per a potenciar la veu dels pobles i nacions no representats d’arreu del món i defensar els seus drets humans bàsics. Tots els seus membres lluiten per fer realitat els seus drets a la participació civil i política i a l’autodeterminació, i en molts casos estan sotmesos a diverses formes de repressió.

El front internacional és un dels pilars d’acció principals de l’ANC, juntament amb el front popular i l’institucional. En aquest sentit, treballa per a aconseguir el suports arreu del món pel dret d’autodeterminació de Catalunya, i per a denunciar la repressió sistemàtica i els abusos dels drets humans contra els catalans per part de les autoritats espanyoles.