Anna Gabriel torna a comparèixer al Tribunal Suprem espanyol, acompanyada per l'independentisme

L'exdiputada de la CUP Anna Gabriel compareix aquest dimecres al Tribunal Suprem espanyol, davant Pablo Llarena, per un suposat delicte de desobediència pel Primer d'Octubre.

Gabriel estava exiliada a Suïssa des del 2018 i era investigada pel jutge Pablo Llarena en relació al referèndum per la independència de Catalunya. El Suprem espanyol la investigava per suposats delictes de rebel·lió, sedició, malversació i desobediència, i el juliol de 2018 va va dictar una ordre de processament contra ella per un presumpte delicte de desobediència. El magistrat va retirar-li l'ordre de recerca i de detenció que tenia en territori espanyol i també la condició de rebel·lia.

L'exdiputada ha arribat al Tribunal Suprem acompanyada de la CUP i representants de diverses formacions i entitats com Oriol Junqueras i Gabriel Rufián, d’ERC; Josep Rius, de Junts; Jon Iñarritu i Mertxe Aizpurua, d’EH Bildu; Jaume Asens, d’En Comú Podem; i el president d’Òmnium, Xavier Antich.

Es preveu que després de la compareixença, Gabriel quedarà en llibertat sense mesures cautelars a l'espera que el Suprem estableixi una data per al judici.

🎙 Declaracions d’Anna Gabriel sortint del Tribunal Suprem pic.twitter.com/c3bU4G7OFC — CUP Països Catalans (@cupnacional) September 14, 2022