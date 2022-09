L'ANC considera que l'absència d'Aragonès a la manifestació de la Diada demostra que «no es vol fer la independència»

La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, ha criticat l'absència del president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, en la manifestació convocada per l'entitat per la Diada, ja que creu que és «un fet molt significatiu que no es vol fer la independència, que no es vol passar comptes amb la gent».

«El mirall que provoca enfrontar-se a la gent que vol la independència quan no estàs fent res per a fer-la és difícil de resistir. El problema potser el té ell», ha criticat Feliu.

La presidenta de l'ANC ha acusat el cap de l'Executiu català de no tenir problemes per anar a Madrid a reunir-se i fer-se una foto amb el Govern espanyol, però «no és capaç de fer-se la fotografia amb milers de persones del país que surten a demanar la llibertat».

Feliu ha sostingut que l'absència del president evidencia que la ciutadania és el «motor per a fer la independència» i ha negat que sigui una manifestació contra els partits, sinó una mobilització perquè els partits facin efectiva la independència.

«Però és veritat que no avalem l'autonomisme que estan fent els partits ara com ara», ha sentenciat la presidenta de l'entitat sobiranista.