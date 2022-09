La rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, assumeix la presidència de la Xarxa Vives d'Universitats

La rectora de la Universitat de València (UV), Maria Vicenta Mestre Escrivà, és des d’aquest dijous la nova presidenta de la Xarxa Vives d’Universitats. Així, Mestre pren el relleu del rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Javier Lafuente, qui ha estat fins ara president de la institució complint amb el calendari rotatiu de presidències de la Xarxa. Acompanyen a Mestre en aquest nou repte Jordi Montaña, com a vicepresident I; la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón Soler, com a vicepresidenta II; el rector de la Universitat de Lleida, Jaume Puy Llorens, com a vicepresident III, i el rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Javier Lafuente Sancho, com a vicepresident IV.

Durant la presidència de Mestre al capdavant de la Xarxa Vives d’Universitats es duran a terme les activitats i accions previstes en el pla anual d’actuació de la institució, que contempla al voltant de 150 iniciatives distribuïdes en 16 programes: Comunicació, Cultura, Estudiants, Igualtat de Gènere, Llengua, Mobilitat, Premis i Ajuts, Programes Sènior, Publicacions, Recerca, Relacions Internacionals, Síndics de Greuges i Universitats Saludables i Sostenibles. Entre d’altres, està previst organitzar a la UV una jornada Fòrum Vives sobre com està canviant l’estudiantat universitari de la regió Vives a partir dels eixos i els resultats la 3a edició de l’informe Via Universitària (2020-2022). La Universitat de València també acollirà la trobada anual del Grup de Treball d’Igualtat de Gènere, que aplega les responsables de totes les unitats d’igualtat de la Xarxa i que ha esdevingut un marc estratègic clau per respondre al compromís de les universitats per incloure de manera efectiva la perspectiva de gènere en tots els entorns de la docència, la recerca i la gestió universitàries.

La Universitat de València, seu de les Lligues de Debat

També en el marc de la presidència de la Xarxa Vives d’Universitats s’ha confirmat que l’any 2023 la Universitat de València acollirà la celebració de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat i la Lliga de Debat Universitària, les competicions d’oratòria en què diversos equips d’estudiants debaten sobre un tema polèmic i d’actualitat. La Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat tendrà lloc del 22 al 24 de març i tractarà sobre la qüestió següent: «Cal regular les xarxes socials per combatre la desinformació?». Pel que fa a la Lliga de Debat Universitària, aquesta se celebrarà entre el 27 i el 29 de març i abordarà el següent tema: «És sostenible el turisme?». Ambdues competicions mobilitzen anualment més de 5.000 estudiants de tota la regió universitària.

La Xarxa Vives d’Universitats és una institució sense ànim de lucre que representa i coordina l’acció conjunta de 22 universitats. La finalitat de la Xarxa Vives és potenciar les relacions entre les institucions universitàries de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya del Nord, Andorra i Sardenya, i també d’altres territoris amb vincles geogràfics, històrics, culturals i lingüístics comuns, per tal de crear un espai universitari que permeta coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals i potenciar la utilització i la normalització de la llengua pròpia.