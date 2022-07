[VÍDEO] Com serà la manifestació de la Diada de Catalunya enguany?

Aquest dimarts, l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha presentat el recorregut de la Diada de Catalunya d’enguany, que tornarà a estar centralitzada a Barcelona i serà en moviment. La presentació s’ha dut a terme al Fossar de les Moreres, una localització que reforça la idea de la lluita sense rendició, d’acord amb el lema d’aquesta Diada: 'Tornem-hi per Vèncer: Independència'. L’acte ha comptat amb la presència de la presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, la coordinadora de mobilització de l’entitat, Esther Güell, Montse Ortiz d’Òmnium Cultural i Jordi Gaseni, president de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).

La manifestació anirà des de l’avinguda del Paral·lel, passant pel Moll de la Fusta i el Passeig d’Isabel II fins a l’avinguda Marquès d’Argentera, per a acabar davant de l’Estació de França, on estarà localitzat l’escenari. En aquesta ocasió, el punt d’acreditacions estarà situat al davant de l’entrada al Museu Marítim, a tocar de la rotonda del monument a Colom.

La coordinadora de mobilització de l’Assemblea, Esther Güell, ha estat l’encarregada de presentar el recorregut. «Serà una manifestació en moviment, sòbria, sense performances». La presidenta de l’Assemblea, Dolors Feliu, ha destacat que el missatge d’aquest any és que «tirarem endavant la independència. Si no la fan els partits, la farem nosaltres! Aquesta Diada serà la que encetarà un nou embat».

L’entitat també ha presentat el web de la Diada, on es pot consultar el recorregut i els diferents punts d’informació i concentració. També s’hi pot llegir i unir-se al manifest d’enguany, que crida a defensar la victòria de l’1 d’Octubre i marca una data límit per a fer la independència; a més de poder visualitzar i comprar la samarreta i els diferents productes d’aquesta Diada.

Montse Ortiz, d’Òmnium Cultural, ha declarat que «hem de fer una nova demostració de la força i la capacitat de mobilització de la societat civil de Catalunya», i que «L’únic camí per exercir l’autodeterminació és exercint tots els drets fonamentals que hem guanyat». Per part seva, el president de l’AMI, Jordi Gaseni, ha insistit que L’Estat espanyol «té molt clar on ens pot fer mal: amb la desmobilització i amb la divisió. Per això ara més que mai hem de fer l’esforç d’omplir els carrers de Barcelona».

L’entitat recorda que la independència ha deixat de ser el centre de la política, i lamenta la inacció dels partits, amb els quals ja no compta ni hi creu, per haver abandonat el camí cap a la independència malgrat haver emès un mandat clar amb el referèndum de l’1-O i haver votat una majoria independentista al Parlament de Catalunya. Per això reclama que la força de la gent és «l’única que aconseguirà l’alliberament del país».

Pel que fa a l’1-O d’enguany, l’entitat ha fet una crida a les Assemblees Territorials perquè recullin urnes del referèndum per a fer actes simbòlics a cada localitat de Catalunya, que culminarà amb un acte central a Barcelona, sobre el qual s’informarà més endavant.