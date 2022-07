[VÍDEO] Amnistia Internacional: «La manca de mesures per part dels governs suposa un insult per als que han patit a causa de Pegasus»

Amnistia Internacional ha assenyalat com, un any després de les revelacions sobre el Projecte Pegasus, continua sense acordar-se la suspensió global de la venda de programes espia, de manera que el sector de la vigilància continua «operant sense control».

«El Projecte Pegasus va posar en evidència com governs de tot el món estaven utilitzant l'invasiu programa espia Pegasus, de l'empresa NSO Group, per a vigilar de manera il·legítima activistes de drets humans, líders polítics, periodistes i professionals del dret», han explicat.

Després de reiterats tocs d'atenció per a la regulació del sector de la vigilància, Amnistia considera que «s'han fet certs passos en la direcció adequada, però l'actuació dels governs continua sense ser suficient».

«Un any després que les revelacions sobre el programa espia Pegasus commocionessin el món, resulta alarmant que les empreses de vigilància continuïn beneficiant-se de violacions de drets humans comeses a escala global», ha declarat Danna Ingleton, directora adjunta d'Amnesty Tech.

«El Projecte Pegasus va recordar la necessitat d'actuar amb caràcter d'urgència per a regular un sector que no té control. És vergonyós que els governs del món continuïn sense fer un pas endavant per a abordar en la seva integritat aquesta crisi de vigilància digital», ha remarcat.

A més, assenyala que tota persona que hagi estat atacada amb el programa espia de NSO Group té dret a «un recurs efectiu». «La manca de mesures de calat per part dels governs de tot el món suposa un insult per als que han patit físicament o psicològicament a causa dels atacs d'aquest programari invasiu», ha remarcat.

El Projecte Pegasus, periodistes de 10 països

El Projecte Pegasus va ser una iniciativa de col·laboració entre periodistes de 17 empreses de comunicació, procedents de 10 països, la coordinació dels quals va anar a càrrec de Forbidden Stories. El Laboratori sobre Seguretat d'Amnistia Internacional va utilitzar anàlisis pericials digitals i metodologies de recerca d'última generació per a confirmar indicis d'atacs i infeccions de nombrosos telèfons a tot el món.

Al llarg del darrer any, el Laboratori sobre Seguretat ha descobert nous atacs amb Pegasus al Marroc i al Sàhara Occidental i a Polònia. A més, el laboratori ha confirmat pel seu compte que, en nombrosos casos, se seguia utilitzant Pegasus per a atacar de manera il·legítima determinades persones a països com El Salvador, Israel i els Territoris Palestins Ocupats, Polònia i Espanya.

«La vigilància il·legítima viola el dret a la intimitat, i també pot violar els drets a la llibertat d'expressió, d'opinió, d'associació i de reunió pacífica», destaca Amnistia.

Investigacions en curs

Actualment hi ha investigacions obertes i causes judicials contra NSO Group pendents de resolució a França, Índia, Mèxic, Polònia i Espanya. Al març, el Parlament Europeu va establir la Comissió PEGA per a investigar l'ocupació de Pegasus i altres programes espia a Europa.

El novembre del 2021, el govern dels Estats Units va incorporar NSO Group a la seva Llista d'Entitats per a la «realització d'activitats contràries a la seguretat nacional o als interessos de política exterior». Aquest mateix mes, Apple va presentar una demanda contra NSO Group per a demanar responsabilitats per la vigilància i els atacs que havien patit usuaris d'Apple.

Durant les darreres setmanes ha transcendit que L3Harris, empresa contractista de defensa dels Estats Units, està negociant per a aconseguir la propietat del programari Pegasus. El futur de NSO Group continua sent incert.

«Cal oposar-se a qualsevol maniobra de NSO Group per a modificar el seu model empresarial per tal d'eludir la rendició de comptes. Tot el sector de la vigilància ha quedat incapacitat i necessita una reforma urgent», afirma Danna Ingleton.

«Continuam demanant la suspensió mundial de la venda, transferència i ús de programes espia mentre no s'instaurin salvaguardes de dret humans que en regulin l'ús», han conclòs.