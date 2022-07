La Diputació d'Alacant envia un correu als seus funcionaris perquè «recordin» que l'ús del català és «un dret col·lectiu»

La Plataforma per la Llengua va denunciar la setmana passada un cas greu de discriminació lingüística per part d'una funcionària de la Diputació d'Alacant cap a una treballadora d'un ajuntament de la Marina Alta.

L'entitat va publicar els àudios enregistrats per la treballadora de l'Ajuntament en una conversa amb una funcionària de l'Oficina de Fons Europeus de la Diputació d'Alacant: «O me hablas en castellano o no podemos hablar» varen ser les paraules de la funcionària cap a la treballadora per haver-se expressat en català en la conversa telefònica.

«En la Diputación de Alicante no es obligatorio hablar en valenciano», «O me hablas en castellano o no podemos hablar, así de claro» i «Yo soy de Madrid y no conozco el valenciano» són algunes de respostes de la funcionària a la petició de la treballadora de l'Ajuntament de poder-se expressar en la llengua pròpia del País Valencià.

A més, la treballadora va remarcar que no era la primera vegada que es comunicava per telèfon amb la Diputació d'Alacant i en altres ocasions ja l'havien discriminada per adreçar-s'hi en català.

Què ha fet la Diputació d'Alacant per a posar fi a les discriminacions lingüístiques dins la institució?

La Diputació d’Alacant ha enviat un correu als seus funcionaris en què els recorda que l’ús del català és «un dret col·lectiu» i cita la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià que garanteix aquest dret. A més, remarca que «s'hi haurà de procurar que aquest dret puga ser exercit per la ciutadania de manera adequada».