Llancen el manifest 'Només hi faltes tu' que reclama «més compromís i més accions» pel català

En el marc del Pacte Nacional per la Llengua, el manifest en suport del català 'Només hi faltes tu' és una iniciativa de la Fundació Vincle i la Plataforma per la Llengua que interpel·la el govern de la Generalitat de Catalunya i tota la ciutadania perquè facin més accions per la llengua.

El mateix manifest inclou una sèrie de propostes de millora que toca els principals àmbits on es mou la llengua i en els quals li cal avançar, com l’educació, la sanitat, l’audiovisual, l’empresa, l’acollida i cohesió social, etc. Entre les reclamacions al Govern català hi ha que s’apliqui la immersió, que es faci complir les lleis vigents que protegeixen el català, que s’incrementin els requisits lingüístics a l’administració pública, que s’impulsi la formació en català en el si de les empreses i que es faciliti la integració dels nouvinguts.

El manifest també interpel·la l’Estat espanyol: se li demana, per enèsima vegada, que assumeixi la pluralitat de cultures que l’integren.

Qui el signa?

El manifest ha estat signat per 49 personalitats, institucions, patronals, entitats i sindicats de procedència i sectors diversos que cerquen aquesta transversalitat de la llengua catalana i el compromís de tothom.

Entre els signants hi ha persones del món de l’empresa, com Xavier Albertí (Embotits La Selva), Joan Font (Bon Preu), Jaume Roures (productor audiovisual) i Anna M. Schlegel (autora de Truly Global), a més de la Cambra de Comerç de Girona, CECOT i FemCAT; del món de l’educació, com el pare de la immersió lingüística Joaquim Arenas, el professor i ex-director general de l’Escola Bressola Joan Pere Le Bihan i la pedagoga Teresa Triadú, a més de la Fundació Pere Tarrés; del món del periodisme i de la comunicació, com Miquel Calçada, Germà Capdevila, Vicent Partal, Pilar Rahola i Toni Soler; del món de la música, com Nel·lo C, Marina Rossell i Alidé Sans; i del món de la medicina, com Magda Campins i Jaume Padrós; del món de l’espectacle i audiovisual, com Marc Giró, Joan Grivé, Joel Joan i Long Li Xue, a més de l’Acadèmia del Cinema Català; i també del sector social, com l’Associació de Treballadors Pakistanesos, la Casa Amaziga de Catalunya, el Casal dels Infants i la Intersindical-CSC.

Qui el pot signar?

El manifest el pot signar tothom qui ho vulgui. Els signants inicials són precisament 49 perquè es demana que el firmant número 50 sigui tant el govern de la Generalitat de Catalunya com qualsevol ciutadà que se senti compromès amb la millora del català.