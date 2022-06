El Govern català exigirà el nivell C1 de català als professionals de Justícia

Els professionals de l'àmbit judicial que treballen a Catalunya hauran de tenir, com a mínim, el nivell C1 de català, ha explicat ElNacional.cat. La consellera catalana de Justícia, Lourdes Ciuró, ha assegurat aquest dimecres al Ple del Parlament de Catalunya que aquest requisit «no és nou», en el País Valencià «ja està concedit».

Aquesta és una de les mesures del pla de foment del català a l'Administració de Justícia de Catalunya per a millorar la situació del català en aquest àmbit. L'objectiu és equiparar-se al nivell que tenen els estudiants quan acaben l'escolarització.

Es convocaran 200 beques anuals per a jutges i fiscals amb un valor similar al del salari mínim interprofessional per a facilitar que puguin exercir a Catalunya, guanyar en estabilitat en les plantilles, on ara hi ha força vacants, i que coneguin la llengua. A més d'incorporar altres iniciatives que aniran acord amb el Pacte Nacional de la Justícia, el qual es vol signar aviat.

Catalunya es troba «en una situació d'emergència» pel que fa a l'ús del català en l'àmbit judicial, ha dit Ciuró. Actualment, sols es redacten en català el 6% de les sentències.

Segons un estudi sobre l'ús del català a l'Administració de Justícia, realitzat per professionals del Departament de Justícia, més de la meitat dels professionals dels cossos de gestors, tramitadors, auxili judicials i metges forenses, aproximadament 8.000 professionals, «tenen un nivell de llengua catalana suficient», indica.

Per ara, el català és considerat un mèrit i no un requisit per tal d'exercir en la carrera judicial a Catalunya.