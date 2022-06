La comunitat universitària s’uneix per reclamar «una investigació clara» davant la infiltració d’un policia espanyol al SEPC

Docents, investigadors i personal administratiu universitari han signat un manifest «contra l’espionatge a estudiants de les universitats catalanes» arran de la infiltració d’un agent de la policia espanyola al Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC). En total, hi ha més de 200 firmes entre les quals destaquen David Abril, de la Universitat de les Illes Balears, Mònica Terribas, Elisenda Paluzie, Xavier Antich, o Marcel Mauri, entre d’altres.

El manifest reclama «a les autoritats polítiques i acadèmiques una investigació clara i diligent, i garanties perquè una situació com aquesta no es pugui tornar a repetir». En aquest sentit, han mostrat la seva preocupació davant «la falta d’aclariment d’uns fets que, si es confirmen, suposarien una greu vulneració de l’autonomia universitària i dels drets civils i polítics del conjunt de la comunitat universitària», han explicat.

«La universitat és i ha de continuar sent un espai per al coneixement, el creixement, la llibertat, el compromís cívic i l’esperit crític», han destacat. «L’ús inapropiat dels recursos públics amb finalitats de control polític, que no tenen res a veure amb la vida acadèmica, no és només un atac al paper de les universitats en la societat, sinó que és impropi d'una societat lliure i democràtica», han conclòs.