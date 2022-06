Demanen als candidats de les eleccions legislatives franceses que es comprometin amb el català

Aquest diumenge, 12 de juny, se celebra la primera volta de les eleccions legislatives franceses i la Plataforma per la Llengua ha fet arribar una carta als candidats de la Catalunya del Nord i de la circumscripció d'electors d'Andorra, Espanya, Portugal i Mònaco per a instar-los a comprometre's amb el català i perquè es posicionin en relació amb set propostes que l'entitat fa per a salvaguardar la llengua.

En primer lloc, l'ONG del català els proposa que revisin l'article 2 de la Constitució francesa per protegir legalment l'ensenyament immersiu i per permetre que es ratifiqui la CELRoM, la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries. En segon lloc, els demana que defensin l'oficialitat del català a la Catalunya del Nord i la possibilitat d'escolaritzar-se en un sistema educatiu íntegrament en català o, si més no, bilingüe de l'escola maternal fins a la universitat. En aquest sentit, i en tercer lloc, l'entitat exigeix als candidats que es comprometin a augmentar les places de català al CAPES (el certificat d'aptitud docent) i al concurs dels professors.

En quart lloc, la Plataforma per la Llengua els demana que s'ensenyi la història i la cultura catalanes als centres educatius, que es permeti que el català tingui alhora estatut de llengua regional i de llengua estrangera a l'ensenyament, i que els alumnes puguin fer els exàmens de batxillerat en català. En cinquè lloc, també els convida a incloure quotes de català i de música en català a la televisió i la ràdio públiques. En sisè lloc, els demana que permetin fer servir el català a l'Assemblea Nacional, al Senat i als plens municipals i que aprovin una llei perquè la retolació de l'espai públic i de les administracions sigui també en català. Finalment, en setè lloc, els proposa augmentar el pressupost de l'Oficina Pública de la Llengua Catalana i crear una Secretaria d'Estat de les Llengües Regionals de França.

Primeres respostes a la carta de la Plataforma per la Llengua

De moment, la carta ja ha estat resposta per la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale (NUPES), per Sí al País Català, per Unitat Catalana, per la Federació Catalana del Partit Socialista i pel Partit Pirata, que ha inclòs al fòrum de la web de la campanya les propostes de l'entitat perquè generin debat entre els internautes.

Pel que fa a la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale (NUPES), el candidat Renaud Le Barre diu que «defensa les llengües regionals que formen part del patrimoni nacional i que conformen la riquesa cultural del nostre país» i es compromet a consultar les propostes per tal de donar una resposta a l'entitat. Tanmateix, també expressa que «pel que fa a les mesures legals sobre el català als països del districte 5 és competència dels governs de Catalunya, Balears i País Valencià».

Per la seva banda, Alexandre Reynal, de la Federació Catalana del Partit Socialista, respon la carta llançant defugint de respondre el que se li demana. Malgrat que diu entendre «perfectament» el plantejament de l'entitat, es compromet a unes accions que l'entitat no li demana: «Faré tot el possible per formar part de la Comissió d'Afers Exteriors, que té com a missió treballar per les millors relacions entre el Regne d'Espanya i la República Francesa, i tindré l'oportunitat d'estudiar i aplicar qualsevol disposició destinada a situar en la millor posició possible les vostres peticions».

Pel que fa a Unitat Catalana, el president del partit i director de la campanya, Jaume Pol, transmet «un sí ferm i rotund als set punts», tant per part seva com de la candidata, Rita Peix, i es compromet en nom del partit a «defensar totes aquestes propostes tant a la Catalunya Nord com en el marc de la federació Régions et Peuples Solidaires a escala estatal i al parlament francès, liderats pel diputat bretó Paul Molac».

Finalment, Jordi Vera, coordinador de Sí al País Català, expressa que «totes les mesures són al nostre cor» i defensa que faran tot el que sigui al seu abast per dur-les a terme. «Com a ciutadans catalans que sem volem el màxim de llibertats i poders pels catalans de França», conclou.

L'enviament de les cartes als candidats a les eleccions legislatives s'emmarca en les iniciatives de la Plataforma per la Llengua per situar la defensa dels drets lingüístics de la ciutadania entre les prioritats dels governants i els legisladors francesos. L'entitat espera aconseguir que aquestes mesures s'incorporin als programes dels partits polítics per tal de poder avaluar després si es compleixen.