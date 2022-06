[VÍDEO] Rufián ataca Puigdemont: «El tarat és qui va proclamar la independència de Catalunya»

El portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) al Congrés espanyol, Gabriel Rufián, ha estat entrevistat pel programa Planta Baixa de TV3 arran de rebre el premi al Parlamentario 2.0 per part de la premsa espanyola.

Els periodistes Ricard Ustrell i Maiol Roger han demanat a Rufián si hi ha algun tweet del qual se'n penedesqui, com ara el que acusava Puigdemont de traïdor si feia la DUI.

«Dir que per un tweet meu es va proclamar la independència de Catalunya és de tarat. El tarat és qui la va proclamar. No qui va publicar un tweet», ha contestat Rufián.

Ustrell li ha ofert la possibilitat de matisar les seves declaracions però Rufián l'ha refusada.

🎙 “Dir que no l’has cagat algun cop a la xarxa és mentir. Dir que per un tuit meu es va proclamar la independència és de tarat. En tot cas, tarat és qui la va proclamar, no qui fa un tuit.”



