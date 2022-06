L'esquerra independentista denuncia «la inacabable llista de vulneracions de drets fonamentals que s'han comès» amb la infiltració d'un policia

L'agent de la Policia espanyola I. J. E. G., amb la identitat falsa de Marc Hernàndez Pon, s'ha infiltrat durant dos anys al SEPC i a diversos moviments socials a Barcelona. Així ho ha destapat La Directa després d'una extensa investigació periodística.

L'agent comença la seva infiltració al 2020. Participa en una concentració a la plaça de la Universitat de Barcelona i poc després s’involucra a Resistim al Gòtic, al Casal Popular Lina d’Òdena i el SEPC. En aquest darrer cas com a estudiant recentment matriculat a la facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona.

En una roda de premsa aquest dimarts, les organitzacions de l'esquerra independentista han volgut denunciar:

⦁ La inacabable llista de vulneracions de drets fonamentals que s'han comès amb la infiltració d"un agent de l"Estat en el si de col·lectius que treballen de manera assemblearia i pública amb l'objectiu de recollir el màxim d'informaió política i personal de la gent implicada.

⦁ Que la infiltració de l'agent s'ha de contextualitzar en l'operació d'estat contra l'independentisme de base: la criminalitzacié idifamació dels CDR, detencions per terrorisme com el cas de la Tamara Carrasco o l'operació Judas, exilis com el de l'Adrià Carrasco o les dures actuacions policials al carrer contra les protestes i la màniga ampla judicial per reprimir-les.

⦁ Que seria del tot inacceptable una operació d'aquestes dimensions en un Estat democràtic. Que no hi pot haver cap justificació possible, ni per la via de la cobertura judicial. Que més d'un any i mig d'infiltració al SEPC, organització que opina i actua públicament i que funciona de manera assembleària i oberta, no pot respondre a cap investigació criminal si no és prospectiva, és a dir, il·legal. La sola raó per a entendre aquesta intromissió en l'activitat lícita d'una organització política i pública és la de controlar-la, a ella mateixa i a les persones que hi participen.

«Pero no som en un estat democràtic sinó al·lèrgic a la participació política popular», remarquen des de l'esquerra independentista.

Així, contra aquest atac, les organitzacions expliquen que han actuat «amb diligència». Han funcionat els protocols de seguertat i s'ha amputat tot vincle amb el talp immediatament. «Ara és el torn de treure profit de l'experiencia viscuda, de refermar-nos en la conscienciació, la formació i la convicció en la nostra tasca», han remarcat.

Finalment, des de l'esquerra independentista han destacat que són atacats perquè van «per bon camí» per a assolir els Països Catalans «independents, socialistes i feministes que tant temen».

Estem estudiant les diferents opcions legals, però confiem poc amb que a l'Estat espanyol es pugui trobar justícia. Exigim que es depurin les responsabilitats personals i polítiques d'aquells que han autoritzat o han permès que s'infiltrin agents en els moviments polítics pic.twitter.com/jQyZImMkIZ — Alerta Solidària (@AlertaSolidaria) June 7, 2022

COMUNICAT sobre la informació desvetllada avui per @La_Directa, respecte la infiltració d'un agent de Policia Nacional al nostre i d'altres col·lectius. https://t.co/F7chNQYg2k pic.twitter.com/kS1XInV7kO — Resistim al Gòtic (@resistimalgotic) June 7, 2022