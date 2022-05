[ÀUDIO] Mireia Vehí, sobre 'Pomes': «És la idea que la corrupció a l’Estat espanyol no és una cosa aïllada, una poma podrida, sinó que és tot el cistell»

La CUP presenta 'Pomes', un documental sobre la corrupció al Regne d’Espanya que, a través de la feina feta a la comissió Kitchen al Congrés espanyol, desgrana la pràctica del finançament il·legal dels partits per mitjà de comissions d’obra pública durant les darreres dècades de la democràcia espanyola. Una trama que també es vincula amb les clavegueres de l'Estat.

Aquest material audiovisual, que mostra la familiaritat que hi ha entre el poder i la corrupció, l’atac directe als drets fonamentals que aquesta pràctica suposa i com d’impregnada està aquesta dinàmica en l’estructura dels partits del règim, serà presentat en tres ciutats diferents dels Països Catalans i també a Madrid.

Aquest divendres, 27 de juny, es farà la presentació a Palma, a les 19.30 hores a Can Alcover. Durant l’acte, de manera posterior a la reproducció del documental, l’escriptor i activista cultural Guillem Frontera i la diputada de la CUP Mireia Vehí faran una taula de debat al voltant de la corrupció al territori.

Sobre aquest documental, ha pogut parlar Toni Rotget, conductor del matinal 'Bon dia' d'Ona Mediterrània, amb la diputada de la CUP Mireia Vehí.

Vehí ha remarcat que 'Pomes' explica la idea que la corrupció a l’Estat espanyol «no és una cosa aïllada, una poma podrida, sinó que és tot el cistell». «Hi ha una pràctica sistèmica i estructurada en relació al règim del 78 i als partits polítics. En el cas concret de la Kitchen, la pràctica se centra en el finançament il·legal de partits i el que intenta explicar el documental és que això no ha sigut una pràctica aillada del Partit Popular sinó que ha sigut una particularitat dels partits polítics del règim».

Demanada per si Europa ha pres nota de la corrupció de l'Estat espanyol i el finançament il·legal de partits, la diputada de la CUP ha explicat la feina que es fa des d'Europa, que «treu sistemàticament informes d’analisis sobre corrupció i concretament els d'Esanya són sempre bastant durs». «El Regne d’Espanya cap a Europa té dues grans mancances i són mancances que s’interrelacionen: una és la pràctica corrupta i l’altra la falta d’independència del sistema judicial. Una de les coses que intentem explicar en aquest documental és com acompanyant les pràctiques de la caixa B del Partit Popular i del senyor Bárcenas hi havia no només una connivència del Ministeri de l’Interior en el govern de Rajoy sinó també una dialèctica d’alguns personatges del sistema judicial i com això és imprescindible perquè la corrupció no sigui una cosa aïllada», ha remarcat.

