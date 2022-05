Menyspreada i obligada a parlar en castellà per a ser atesa a l'hospital: ¡Y encima viene aquí y me habla en valenciano!

La Plataforma per la Llengua ha rebut la queixa d'una ciutadana que denuncia que una zeladora de l'Hospital Marina Baixa de la Vila Joiosa la va obligar a parlar en castellà quan era a l'hospital per a visitar una familiar ingressada. L'entitat ja ha demanat a la Conselleria de Sanitat del País Valencià que investigui els fets, estudia les vies legals per a denunciar la discriminació i presentarà una reclamació al nou servei IgualaT, de la Conselleria d'Igualtat i Vicepresidència de la Generalitat Valenciana.

Els fets denunciats varen passar el divendres primer d'abril quan la ciutadana es va adreçar en català a la zeladora de la recepció, que li va demanar que li parlés en castellà: «En español, porque no te entiendo». La ciutadana va optar per continuar parlant en la seva llengua, a poc a poc, tot traduint-li les paraules clau: «pacient és igual a paciente, sí?». Però la treballadora no li va fer cas i amb menyspreu va demanar al company de la ciutadana si ella no sabia parlar castellà. Segons explica ell, la zeladora va criticar el dret de la ciutadana d'expressar-se en la seva llengua i va exclamar: «¡Y encima viene aquí y me habla en valenciano!»

El company de la víctima va defensar que parlar en català era totalment legal segons la mateixa Constitució espanyola, tenint en compte que es trobaven en un hospital públic en un territori amb dues llengües oficials, però la zeladora li va respondre que «en oposiciones no piden saber hablar valenciano. ¡A mi no me hace falta!» Finalment, la parella va poder visitar la familiar ingressada, però no va ser gràcies a aquesta zeladora, que no els va voler respondre si no canviaven al castellà.

L'ONG del català denuncia que el fet de negar l'atenció sanitària a un ciutadà per parlar en català és contrari a l'Estatut d'autonomia del País Valencià, que determina en l'article 9.2 que els «ciutadans valencians tindran dret a dirigir-se a l'Administració de la Comunitat Valenciana en qualsevol de les seus dos llengües oficials i a rebre resposta en la mateixa llengua utilitzada». A més, l'actuació de la zeladora també incompleix la Llei 4/1983, que explicita en l'article 3 que la ciutadana té dret a expressar-se en català sense que puga derivar-se'n «qualsevol forma de discriminació o exigència de traducció». Igualment, per a l'entitat, la treballadora va incomplir l'article 19 de l'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, que obliga a respectar la Constitució espanyola i l'Estatut d'autonomia, i a exercir la professió complint els principis ètics que siguin aplicables.

A més de demanar a la Conselleria de Sanitat que investigui els fets i de presentar una reclamació al nou servei IgualaT de la Conselleria d'Igualtat i Vicepresidència, la Plataforma per la Llengua també ha demanat a la Conselleria de Sanitat que informi per escrit el personal sanitari de l'hospital del seu deure legal de garantir que els ciutadans puguin expressar-se en català.