Entitats, partits i ciutadania es mobilitzen en contra dels Jocs Olímpics d'Hivern a Puigcerdà

La Plataforma Stop JJOO ha convocat una manifestació a Puigcerdà aquest diumenge, 15 de maig, per fer visible l’oposició social als Jocs Olímpics d’Hivern 2030, que el Govern català prepara de la mà del COE. La mobilització ciutadana es farà amb la mirada posada a les consultes que el Govern català prepara al Pirineu d’aquí dos mesos.

Aquesta mobilització compta amb el suport de col·lectius com ara No al Transvasament i d’entitats com ara Unió de Pagesos, ja que vol ser una mostra de força unitària de totes les comarques afectades –la Vall d’Aran, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i el Berguedà–. També, la CUP i els comuns són els dos partits del Parlament de Catalunya que s’han posicionat frontalment en contra a l’esdeveniment. Així com, el Sindicat de Llogaters, la FAVB, ateneus populars, alguns CDR, el Procés Constituent, el Consell de Joventut de Barcelona, la DEPANA, la Plataforma per la Qualitat de l’Aire, Ecologistes en Acció, Fridays for Future, la Revolta Escolar, els Iaioflautes, els sindicats IAC i Intersindical, Justícia i Pau i Lafede.cat.

L’acte, amb el lema ‘Per un Pirineu viu, stop jocs’, ha començat a les 12 h al Recinte Firal de Puigcerdà. Més tard, és el torn dels parlaments dels portaveus de la Plataforma Bernat Lavaquiol i Helena Guillén, seguits de les actuacions musicals d’Alidé Sans, Cesk Freixas, Orquestrina Trama, Joina, Sorguen i PD Nanfu.

La votació es farà dia 24 de juliol i dividirà el Pirineu en dos blocs. En la primera consulta, es demanarà directament als ciutadans de la vegueria de l’Alt Pirineu i l’Aran, on entren les comarques de la Cerdanya, l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Vall d’Aran. Aquesta serà l’única consulta vinculant per a saber si finalment tiren endavant amb la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern del 2030. En la segona consulta, es demanarà als ciutadans del Berguedà, el Solsonès i el Ripollès si es volen afegir a la candidatura olímpica.