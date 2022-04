Obliguen dues escoles catalanes més a fer el 25% de les hores en castellà

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat a dues escoles catalanes més a fer un mínim de 25% de les classes en castellà, a petició d'algunes famílies d'alumnes, segons ha informat ElNacional.cat. La sentència encara es pot recórrer, però els centres tenen, ara per ara, un mes per informar el tribunal sobre com aplicarà aquest percentatge mínim de castellà a les seves aules.

«Partint de la consideració del català com a centre de gravetat del sistema educatiu, amb la corresponent traducció en l'horari lectiu que ha de derivar-se d'aquest principi, fixar la presència mínima del castellà com a llengua vehicular, en el curs i classe on el fill/a de la part actora segueix els seus estudis, en un 25% de les hores efectivament lectives, havent d'impartir-se en aquesta llengua oficial, a més de l'àrea, matèria o assignatura lingüística corresponent al seu aprenentatge, com a mínim una altra àrea, matèria o assignatura no lingüística curricular de caràcter troncal o anàloga», han indicat els magistrats Pedro Luís García Muños i Eduardo Paricio Rallo en la resolució de la sentència.

A més a més, les interlocutòries, a part de posar la responsabilitat d'aquesta petició als directors dels centres, indiquen que aquests han d'«adoptar les mesures necessàries per preservar la identitat i la intimitat» de les famílies demandants.