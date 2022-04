El col·legi Lluís Guarner de València fa les classes d’educació infantil en castellà excusant-se en la Llei de Plurilingüisme

La Plataforma per la Llengua País Valencià denuncia que el col·legi públic Lluís Guarner, del barri de Benicalap de València, fa totes les classes d'educació infantil en castellà excusant-se en la nova Llei de Plurilingüisme. L'entitat ha rebut la queixa d'una família d'un dels alumnes afectats, que no ha quedat satisfeta amb la justificació del centre, que argumenta que ho fa en castellà «perquè la majoria de l'alumnat és d'origen immigrant».

L'entitat lamenta que la Llei de Plurilingüisme valenciana serveixi per a justificar la rebaixa en l'ús del català a les escoles i defensa que precisament l'origen forà dels estudiants encara hauria de fer més necessari que la docència fos en català. Per a la Plataforma per la Llengua, augmentar el castellà a les escoles «afavoreix la segregació social i va en detriment de la integració personal dels alumnes a la societat valenciana».

L'ONG del català demana que l'aplicació de la llei representi un augment significatiu de les hores en la llengua pròpia per tal que tot l'alumnat pugui expressar-se en català en acabar l'ensenyament obligatori. Per a aconseguir-ho, l'entitat defensa que el govern valencià tengui especialment en compte els alumnes d'origen immigrant i els fills de famílies castellanoparlants per tal d'integrar-los lingüísticament. «Només així la llei podrà aconseguir un impacte social positiu», remarquen.

La Plataforma per la Llengua recorda que, d'acord amb el marc legal vigent al País Valencià, els projectes lingüístics dels centres s'han de complementar amb els plans de normalització lingüística, que han de garantir el català en les activitats extraescolars i les comunicacions del centre. Tanmateix, l'entitat constata que en diversos centres els projectes no es compleixen i que la inspecció educativa no hi està actuant.