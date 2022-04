El TSJC considera inconstitucional que els exàmens de les PAU del 2021 s'entreguin per defecte en català

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha estimat parcialment el recurs interposat per l'entitat espanyolista Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) i ha declarat nul·les les instruccions de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) del 2021 apel·lant a la vulneració dels drets constitucionals. Concretament, el tribunal no accepta que sols es lliurin les preguntes en castellà als alumnes que ho demanin i, per defecte, només en català.

Durant les PAU del 2021, el TSJC ja va estipular que els anunciats s'havien d'oferir en les tres llengües oficials al Principat com a mesura cautelar per forçar a la Generalitat de Catalunya a lliurar-los en català, castellà i aranès, en resposta a una demanada prèvia d'AEB. Al setembre, també es va prohibir identificar públicament els alumnes que demanessin l'examen en castellà, tal com es feia fins aleshores.

La decisió presa ara, de declarar nul el paràgraf tercer de l'apartat 1.2.2 de les instruccions del CIC, que obligava els membres dels tribunals a repartir primer les còpies en català i després repartir les còpies en castellà o bé aranès, en cas que algun alumne en demanés, també respon a un recurs interposat per la mateixa entitat espanyolista.

El tribunal ha declarat tant que defensar que el català és la llengua pròpia del Principat «no en pot justificar la imposició estatutària de l'ús preferent» en detriment del castellà. Així mateix, ha indicat que les instruccions originals obviaven la possibilitat d'oferir els exàmens en llengua aranesa.

Per la seva banda, la Conselleria de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya es planteja presentar un recurs contra la interlocutòria del TSJC segons han informat fonts del departament a Europa Press . També, han avançat que la resposta del departament a la decisió judicial serà acordada amb totes les universitats en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya.