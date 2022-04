La ciència farà sentir la seva veu contra el canvi climàtic amb unes jornades de protesta a la UIB

L'Aliança per l'Emergència Climàtica de les Balears ha reclamat aquest dissabte que les institucions «siguin properes, escoltin a la ciència i actuïn en conseqüència» per tal de combatre el canvi climàtic.

En aquest sentit, els col·lectius que conformen l'Aliança per l'Emergència Climàtica volem donar el seu suport a la Vaga Internacional Científic-Acadèmica-Estudiantil convocada per Scientist Rebellion i coorganitzada pels col·lectius Rebel·lió o Extinció Mallorca i Joventut pel Clima Mallorca, també membres de l'Aliança.

Així, del 4 al 9 d'abril es duran a terme simultàniament a les universitats de més de 20 països de tots els continents del món protestes, vagues i accions de desobediència civil no violenta per part de milers de científiques i acadèmiques, que s'uniran per aquesta causa comuna.

A Mallorca també volen que el professorat i l'alumnat s'impliqui. Per això, «ocuparan» la Universitat de les Illes Balears (UIB), fent xerrades, debats, formacions i activisme. «Tenim el suport de moltes científiques, algunes també professores de la universitat, que participaran en les xerrades i donaran suport a aquest acte de desobediència», han assegurat.

Scientist Rebellion és la branca científica d'Extinction Rebellion i representa un moviment internacional de persones que són part de la comunitat científica i que consideren que, en un context de crisi climàtica i ecològica, aquesta té el deure moral d'actuar, davant la inacció dels governs, a través d'accions de desobediència civil no violenta, per exposar a la societat la seva gravetat. «Cal mobilitzar-nos abans que sigui massa tard», han declarat des de l'Aliança, tot recalcant que declarar l'emergència climàtica ja no és suficient. Ara ja cal actuar decididament.