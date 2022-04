[VÍDEO] Àngel Aguiló, 'president' de Mallorca, defensa associar-se a l'OCB davant els atacs de l'extrema dreta

L'autoproclamat 'president' de Mallorca a les xarxes socials, Àngel Aguiló, ha publicat un videocomunicat oficial sobre l'Obra Cultural Balear (OCB) aquest divendres.

Amb el seu to humorístic habitual, Aguiló explica que ha estat reflexionant sobre si associar-se a l'OCB. «Són pesats com una mala cosa, duen un mes pim pam amb el martellet perquè me faci soci. Havia decidit que no me faria soci de l'Obra; què he d'anar a fer jo a l'Obra?»

Però, «l'altre dia», continua Aguiló, «vaig sentir un tipo, que no sé què li diuen, el Capitán Pescanova, el Capitán Posidonio, dir que aquesta gent són filoterroristes. Què putes han d'anar a ser filoterroristes? Com a molt són filokumbaiàs, són uns kumbaiàs de collons, tot el dia muntant Correllengua, Acampallengua, Nosequellengua...».

El 'president' es refereix en el vídeo a la intervenció al Parlament de Jorge Campos, representant de l'extrema dreta a les Balears, també conegut com a Capitán Posidonio, en què va vessar tota una sèrie d'insults i difamacions contra l'OCB.

En aquell moment, va ser la presidenta del Govern, Francina Armengol, qui va parar els peus a Campos en el seu intent de difamar la principal entitat cultural de les Balears. Ara, s'ha pronunciat el 'president' de Mallorca: «Idò mira, just tenir aquesta gent en contra fa que jo estigui a favor i me faig soci de l'Obra».

A més ha fet una crida a associar-se: «I tu, si estimes la llengua, la cultura i el país també t'hauries de fer soci de l'Obra. Perquè són bona gent, tenen ganes de fer coses, els hi donarem un copet de mà».