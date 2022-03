[VÍDEO] La Fundació Vincle difon un vídeo on quatre empresaris d'èxit expliquen per què és rendible fer negoci en català

La Fundació Vincle ha difós aquesta setmana un vídeo on quatre empresaris catalans d'èxit expliquen per què és rendible fer negoci en català. Es tracta de Josep Mateu, president del RACC; Maria Trias, gerent de Galetes Trias; Xavier Albertí, director d'Embotits la Selva; i Josep Lluís Segú, director general de D'EP Institut.

Aquest vídeo s'emmarca en la campanya 'El català és negoci' que la Fundació Vincle desenvolupa per tal de promocionar la llengua catalana a l'empresa. Entre les accions d'aquesta campanya s'hi troba l'edició d'un llibret divulgatiu.

Segons la Fundació, «cada cop més empreses de tots els sectors aposten per integrar el català en el seu negoci i parlar als consumidors en la seva llengua. Empreses catalanes i estrangeres usen el català en l'etiquetatge dels seus productes, en el seu web, en la publicitat, etc. i en la relació amb els consumidors. I també són cada cop més les que fan ús del català en el funcionament intern de l'empresa. Així ho indiquen alguns estudis i sobretot moltes dades explícites».

Així, la Fundació ara fa un nou pas en la campanya i difon un vídeo on quatre empresaris catalans d'èxit expliquen per què la seva empresa pot fer negoci en català. El vídeo ha comptat amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Arguments diversos i complementaris

Trias afirma que les seves «capses de galetes van etiquetades en quatre idiomes (català, castellà, anglès i francès)», i que això els permet que «logísticament sigui molt fàcil: la mateixa capsa es ven aquí com a Espanya, Anglaterra o França».

Segú està convençut que «si tu tens contacte directe amb client català és evident que poder-te adreçar correctament amb el teu client en català et donarà un avantatge competitiva respecte al que no pot fer-ho». Cal «saber fer servir un ús intel·ligent de les llengües per adaptar-te cada cop més a les necessitats del teu client».

Mateu explica que tenen pràcticament un 80% dels socis a la franja mediterrània i que «si la llengua del territori és el català, el que una empresa ha de fer és apropar-se en totes les comunicacions en català». I diu que el català és negoci perquè «fer les coses en català és complicitat, és proximitat i és empatia».

Albertí, finalment, creu que «en el nostre cas a Catalunya hi hem d'incorporar la presència raonable de l'idioma». I pensa que «el català és negoci perquè aporta cohesió interna i dona identitat».