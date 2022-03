La Llei de Política Lingüística de Catalunya ara reconeix l'ús del castellà a l'escola però sense fixar percentatges

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts, el PSC i els Comuns han acordat una actualització de la llei de política lingüística. Ara, aquesta manté el català com a llengua vehicular a l'escola, però també reconeix l'ús del castellà i de l'aranès, d'acord amb el projecte lingüístic de cada centre, però sense fixar percentatges.

Segons han indicat els quatre grups parlamentaris, aquesta reforma puntual té l'objectiu d'«actualitzar el consens polític i social al voltant del model lingüístic de l'escola, que ha de tenir el català com a centre de gravetat lingüístic i garantir la presència i el domini de totes les llengües oficials».

Tot i que el punt 1 de l'article defineix que "el català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu", el punt 3 afegeix que també es tendrà en compte «la situació sociolingüística i l'evolució del procés d'aprenentatge lingüístic, oral i escrit» d'acord amb criteris pedagògics. Cada centre podrà decidir «des d'un abordatge global i integrador dels recursos d'aprenentatge, inclosos els de caràcter digital i els usos lingüístics de l'alumnat a l'aula i en el conjunt del centre educatiu», han concretat.

Els polítics catalans han assegurat que aquest acord és per posar a la llei allò que ja passa als centres educatius, ja que a la pràctica, la majoria d'escoles catalanes ja es basen en els propis projectes lingüístics per establir l'ús de les llengües, han indicat. Consideren que aquesta modificació, feta poques hores abans que expiri el termini donat, podria restar arguments al Tribunal Suprem espanyol per executar aquesta sentència.