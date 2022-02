Òmnium Cultural aprova la nova junta liderada per Xavier Antich amb el vot del 12% dels socis

El filòsof Xavier Antich és ja el nou president d'Òmnium Cultural. L'entitat ha celebrat aquest dissabte una Assemblea General, la darrera presidida per Jordi Cuixart, que ha ratificat l'elecció de la nova junta directiva, l'única que s'havia presentat.

Els socis han donat el seu suport a la candidatura amb un total de 21.758 vots emesos. A finals del 2021, l'entitat comptava amb 190.056 socis, per tant, només un 12% dels socis han aprovat la nova junta. Les votacions s'han fet de manera telemàtica del 10 de febrer ençà.

A banda de Cuixart, que deixà la presidència després de poc més de sis anys al capdavant i després de ser empresonat per l'Estat espanyol, també deixa la vicepresidència Marcel Mauri, que serà substituït per Mònica Terribas.

A la nova junta directiva s'hi integren membres de l'actual. Amb tot, els noms nous d'aquesta nova junta són: Joaquim Forn, David Fernàndez, Natza Farré, Natàlia Touzon, Dídac Amat i Marc Sanjaume.

El pla de treball de la nova junta també l'ha disenyat l'actual. Aquest pla s'estructura en cinc eixos de transformació del país: lluita no violenta i desobediència civil, cultura, llengua, cohesió social i internacional; i en quatre de transformació de l'entitat: organització, gestió del canvi, relacions institucionals, comunitat Òmnium Cultural i principis de l'entitat.

Entre els punts més destacats dels projectes que Òmnium es marca enguany, hi ha de continuar desenvolupant l'escola de formació Guillem Agulló, estudiar la creació d'un nou premi de teatre, promoure un festival cultural itinerant i posar en marxa un projecte per a crear i promocionar contingut audiovisual en català. També vol pressionar en la renovació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i perquè se n'augmenti el pressupost, estrenar el projecte de cinema infantil en català CineXic i donar suport a les iniciatives de recollida de texts i veus de tot arreu dels Països Catalans que han d'alimentar les tecnologies d'intel·ligència artificial, com el projecte AINA.

La nova junta directiva d'Òmnium Cultural guiarà l'entitat fins al 2026. L'equip de Xavier Antich s'ha marcat l'objectiu de fer créixer encara més l'entitat, una de les més grans de Catalunya. Així, la nova junta vol arribar als 380.000 socis en acabar el mandat. I encara més: vol teixir una comunitat de mig milió de persones, sumant socis, simpatitzants i col·laboradors.

Noves complicitats

L'acabat d'escollir president de l'entitat ha assegurat durant el seu primer discurs en el càrrec que «caldrà revisar els marcs amb què s'ha treballat fins ara i crear noves complicitats». I això, ha remarcat, perquè Òmnium no busca «reformar l'Estat», sinó «sortir-ne»: «No hem vingut a passar l'estona, perquè sabem on volem anar i què cal fer per arribar-hi». «I no són només paraules», ha advertit: «A Òmnium els fets parlen per nosaltres». I ha sentenciat: «Perquè hem vingut a guanyar».