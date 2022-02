El Consell per la República inicia l'estratègia internacional i posa en marxa la Xarxa Diplomàtica

Aquest dimecres 16 de febrer el Consell per la República ha presentat la seva estratègia internacional. Pocs dies després que el Parlament de Catalunya l'hagi reconegut com a actor en l'àmbit internacional, la institució ha fet públics els passos inicials per construir la seva Xarxa Diplomàtica internacional. «Allà on el Govern català hauria d'actuar amb naturalitat i l'Estat espanyol ho impedeix hi serà el Consell: aquesta és una de les vies d'actuació de la institució republicana i ho podem fer sense por, sense demanar permís a ningú, ni sentir l'alè al clatell de la repressió espanyola», ha declarat el president del Consell, Carles Puigdemont.

Aquesta tasca d'internacionalització actuarà sobre tres fronts principals: l'àmbit polític i institucional, l'àmbit judicial i dels tribunals internacionals i l'àmbit de la societat civil i l'opinió pública. El Consell ha explicat en un comunicat que es pretén construir aliances amb tots aquests actors al servei de tres objectius: la denúncia de la repressió i la vulneració de l'Estat català de dret per part de l'Estat espanyol, el reconeixement del dret a l'autodeterminació de Catalunya i el reconeixement de la República catalana declarada al 27-O al Parlament de Catalunya i , per tant, de la validesa del referèndum de l'1-O.

La Xarxa Diplomàtica actuarà d'acord amb els principis estratègics de la institucionalitat fàctica, ja que el Consell és una institució en construcció, i el reconeixement tàcit, el qual implica el reconeixement que una institució política atorga a un altre pel fet de tenir-hi contacte, més enllà de l'existència d'un reconeixement formal.

«Des del Consell es defensa que la solució consisteix a persistir en la defensa dels DDHH. Continuar teixint complicitats i sinergies amb estats, institucions, ONGs per continuar confrontant l'Estat d'una manera efectiva», ha declarat Neus Torbisco, membre del Govern i el Comissionat d'Acció Internacional. I, per la seva banda, Adrià Alsina, Comissionat d'Acció Exterior, ha explicat que el desplegament de la Xarxa Diplomàtica del Consell es farà aprofitant els perfils destacats dels diferents països d'aquesta xarxa exterior i fent una crida oberta per a totes aquelles persones que es vulguin postular per integrar-s'hi. Per formar part del procés de selecció, s'ha d'omplir un formulari web.