L'ANC denuncia que el Govern català ha denegat la manifestació diària de Meridiana Resisteix

L'Assemblea Nacional Catalana ha rebut un comunicat denegant la manifestació del 12 al 27 de febrer a l'avinguda Meridiana de Barcelona, per part de la Direcció General d'Administració de Seguretat del Departament d'Interior. El col·lectiu Meridiana Resisteix s'ha manifestat diàriament des del 14 d'octubre del 2019, com a resposta a la sentència del judici de l'1 d'octubre.

L'ANC és qui tramita les comunicacions per aquestes mobilitzacions. Després d'aquest fet, ha declarat que «no entén aquest canvi de criteri per part del Departament d'Interior», denunciant «la voluntat de limitar un dret fonamental com és el de manifestació».

La resolució rebuda aquest matí ofereix una alternativa en la ubicació de la concentració, amb la justificació que es limitarien les externalitats i efectes d'aquesta protesta. En aquest sentit, l'Assemblea entén que el Departament d'Interior «vol limitar al màxim el resultat d'una protesta justa i emparada en els drets fonamentals».