L'ANC critica la passivitat dels polítics catalans i convoca una manifestació davant el Parlament català

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha denunciat que els representants polítics catalans «posen els seus interessos personals o de partit per sobre del país». Consideren que aquests «no estan disposats», en un escenari de repressió, «a escalar el conflicte amb l'Estat espanyol fins a fer-lo insostenible», han declarat en un comunicat.

Per aquest motiu, l'entitat ha convocat una manifestació davant el Parlament de Catalunya aquest dissabte 12 a les 12 h. Exigeixen «un canvi d'estratègia de la majoria del 52%», «fixar la independència com a objectiu i treballar en aquest sentit», han explicat.

L'ANC ha dit que cal «consolidar la nostra posició en algun àmbit en el qual ens puguem fer forts. El primer pas ha de ser la no col·laboració amb l'Estat espanyol». I, per això, treballaran «per teixir una xarxa civil disposada a exercir la no cooperació», i «un cop consolidat aquest pas podrem plantejar nous reptes», han concretat.