Alerta Solidària denuncia que la Generalitat de Catalunya destina recursos de lluita antiterrorista a combatre el moviment pel dret a l'habitatge

Alerta Solidària ha comunicat que la Unitat Central d'Investigació d'Extremismes Violents estaria darrere les detencions de quatre militants de diferents sindicats d'habitatge. «Els fets que els atribueixen van succeir fa vuit mesos, durant el desallotjament del Bloc Llavors, on se succeïren dures càrregues policials i on, a primera línia, van rebre els cops de les porres les diputades de la CUP», han declarat des de l'organització.

Aquesta Unitat, encarregada de la «investigació i localització de grups d'extremisme violent, entre els quals els de caràcter terrorista», segons ha explicat Alerta, ja va dur a terme les operacions contra «els Comitès de Defensa de la República o l'elaboració de les llistes llarguíssimes d'assistents a les protestes i talls de l'autopista, al Pertús, el novembre de 2019». «Destinar aquesta Unitat policial a reprimir les que s'organitzen per defensar drets tan bàsics i fonamentals, com el dret a l'habitatge, és d'una perversió infame i insuportable», ha denunciat en el comunicat.

La policia «va engegar l'operació a corre-cuita. Sense ordre judicial ni cap element objectiu que justifiqués l'operatiu i els arrestos», han recordat des del col·lectiu antirepressiu. «Les quatre persones investigades haurien d'haver estat citades a comissaria, o bé a jutjats, per al correcte esclariment dels suposats fets delictius», han concretat.

Les reclamacions

En aquest sentit, davant «els abusos que cometen les unitats operatives», Alerta Solidària exigeix al Departament d'Interior que «expliqui el motiu de l'operatiu i el perquè de l'atribució a aquesta Unitat les investigacions sobre el moviment pel dret a l'habitatge», així com «l'exclusió de la referida Unitat Central d'Investigació d'Extremismes Violents de la persecució del moviment pel dret a l'habitatge». També, demanen que «es facin efectius, d'una vegada per totes, els mecanismes de control, fiscalització i depuració de les trames policials que són a l'origen de la repressió per motivacions polítiques».