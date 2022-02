ERC, Junts i la CUP proposen aturar l'activitat parlamentària davant la resolució de la JEC sobre Juvillà

Després de la resolució de la Junta Electoral de Catalunya (JEC) que exigeix la retirada de l'acta de diputat de Pau Juvillà, els partits independentistes catalans, ERC, Junts i la CUP, han proposat d'aturar l'activitat parlamentària catalana mentre la comissió de l'Estatut del Diputat no elabori un dictamen sobre aquesta. Aquesta decisió s'ha pres per majoria en el si de la mesa, segons ha informat la presidenta del Parlament català, Laura Borràs, i va dirigida a tots els òrgans del parlament que es desconvoqui qualsevol activitat.

No s'ha concretat quan pot durar l'aturada del Parlament català, però la suspensió de l'activitat parlamentària encara no s'ha aprovat formalment perquè podria implicar conseqüències penals per a Borràs, qui realment no té potestat per adoptar una resolució d'aquest calibre. Per tant, de moment, els tres partits sols han pactat l'aturada tot desconvocant les comissions que presideixen els seus diputats o absentant-se per forçar la suspensió per falta de quòrum, en les que lideren altres grups.

La Comissió de l'Estatut del Diputat podria reunir-se dijous, ja que el reglament de la cambra catalana assenyala que cal un marge de dos dies per a la convocatòria d'una sessió amb un dictamen pel mig. De moment, el Parlament català i Juvillà han interposat recursos al Tribunal Suprem espanyol (TS) perquè freni la decisió de la JEC, però aquest encara no s'ha pronunciat. Aquest dimarts, però, el diputat de la CUP no ha assistit a la reunió de la mesa, així com ja va anunciar, i divendres expira el termini de cinc dies hàbils que la JEC ha donat a Borràs per llevar l'escó a Juvillà.

En aquest sentit, els partits independentistes sostenen que el pronunciament de la JEC no té cap efecte, ja que és un òrgan administratiu, i sostenen que cal esperar a la decisió del Suprem. Borràs ha lamentat que la JEC hagi intentat d'imposar un acte administratiu per sobre de la voluntat expressada al Parlament català.

Per altra banda, tant els Comuns com el PSC han expressat indignació. Els primers s'oposen a aturar el Parlament català per protegir l'escó de Juvillà, i els segons han acusat l'independentisme de degradar la reputació de la cambra.