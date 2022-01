Aragonès vol reunir-se amb partits i entitats independentistes perquè donin suport a la taula de diàleg

Pere Aragonès s'ha proposat reunir-se amb partits i entitats independentistes per tal de reforçar la part catalana de la taula de diàleg, i així empènyer al Govern espanyol a moure's. Aragonès vol fer visible l'intent de recosir la majoria independentista, desballestada al parlament després de l'aprovació del pressupost amb els comuns.

En canvi, el PSOE no està centrat en aquest tema, ara que comença la campanya electoral de Castella i Lleó i Pedro Sánchez vol centrar-se en la recuperació de la pandèmia, a resoldre les divergències amb Podem per la resposta militar a la crisi entre Rússia i Ucraïna i a encarar el tram final de la negociació per la reforma laboral.

Tot i que el president de la Generalitat sembla que vol aprofitar l'aniversari del 14-F, data en què l'independentisme va superar per primera vegada el 50% dels vots, per marcar el rumb polític dels següents mesos, ni JxCat ni la CUP no creuen en la taula de diàleg. El gabinet d'Aragonès ja va explicar que faria una conferència el 14 de febrer i, segons ha avançat ell mateix a la cambra, té el propòsit de formular-hi una proposta concreta, per tal de «desblocar» la resolució del conflicte aquest mateix any.

Aragonès vol comptar amb el potencial mobilitzador de l'independentisme per a reforçar les demandes d'amnistia i d'un referèndum pactat, així intentar que el Govern espanyol s'impliqui més en la negociació.