Cent noranta-una mobilitzacions al País Basc en favor dels drets dels presos d'ETA

Sera, la xarxa ciutadana de suport als presos d'ETA, ha convocat aquest diumenge cent noranta-nou mobilitzacions descentralitzades, les quals substituïen a la tradicional gran manifestació unitària, en favor dels drets dels presos d'ETA. En diferents municipis del País Basc han demanat avui la fi de la política penitenciària d'excepció per als reclusos del grup, com també l'acostament a presons del País Basc i Navarra.

Les diferents marxes s'han fet a Pamplona, Baiona, Bilbao, Vitòria i Sant Sebastià, entre d'altres. L'objectiu de no convocar a tothom a Bilbao, com es fa cada any després de Nadal, ha estat evitar riscs sanitaris, atès el repunt de contagis al País Basc.

Igualment, la manifestació de Bilbao ha estat la més important de la jornada, en la qual han participat representants d'EH Bildu, com ara la portaveu parlamentària del grup, Maddalen Iriarte, i també entitats independentistes catalanes com ara JxCat, la CUP i l'ANC.

Algunes de les denúncies que s'han fet són que «es mantenen blocades les progressions de grau o s'impedeixen permisos penitenciaris. Fins i tot quan les juntes de tractament d'algunes presons aproven alguna progressió de grau o permís penitenciari, l'Audiència Nacional espanyola, a través de la fiscalia, la recorre, tot arribant a l'extrem que alguns presos en tercer grau hagin tornat a la presó i a segon grau penitenciari», segons han explicat des de Sera.

Per altra banda, els manifestants han reivindicat que «No podem acceptar que, després de més d'una dècada sense violència palesa, hàgim de continuar reivindicant una cosa tan elemental com que els presos, que compleixen penes reparadores, són subjectes de drets així establerts en tractats internacionals, en la Constitució espanyola i en les lleis». «No exigim cap privilegi, exigim justícia, solament justícia. Reivindiquem drets humans. No fem reivindicacions polítiques», han conclòs.