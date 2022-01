Junqueras apel·la al TJUE en la disputa judicial per tal de recuperar el seu escó a l'Eurocambra

En la disputa judicial del líder d'ERC, Oriol Junqueras, a Luxemburg per tal de recuperar el seu escó a l'Eurocambra, el polític català ha apel·lat al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) el rebuig del recurs contra la decisió del Parlament Europeu de substituir-lo en l'escó per Jordi Solé. El 15 de desembre, la defensa de Junqueras va recórrer en última instància al TJUE després que el Tribunal General de la UE (TGUE) en desestimés la primera queixa.

En les eleccions europees del maig del 2019, el líder d'ERC va ser escollit europarlamentari per la ciutadania, però el Tribunal Suprem espanyol no li va permetre sortir de la presó per tal d'acatar la constitució espanyola, i així ser reconegut com a eurodiputat.

Aquell mateix any, el TJUE va dictaminar que el Suprem espanyol havia d'haver demanat permís a l'Eurocambra per mantenir-lo a presó, perquè Junqueras gaudia d'immunitat parlamentària. Així com va posar en dubte que fos un requisit imprescindible el fet de jurar la constitució espanyola; ja que, segons va informar la institució, la condició d'eurodiputat s'obté tan bon punt s'és elegit a les urnes.

En tot cas, el president del Parlament Europeu, David Sassoli, va declarar vacant l'escó de Junqueras el gener del 2020, davant la decisió del Suprem espanyol de dictaminar que la condemna del polític comportava la suspensió del mandat com a eurodiputat; ho va fer excusant-se en què la immunitat parlamentària de Junqueras, reconeguda pel mateix TJUE, «no impedia ni el judici ni el dictat de la sentència» pel cas de l'1-O.

Subseqüentment, el republicà va recórrer la decisió al TGUE mitjançant diversos recursos judicials, i també la decisió del Suprem l'Estat espanyol.