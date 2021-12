El Bloc d'Unitat Popular convoca la tradicional manifestació sobiranista de la Diada: «Una Mallorca organitzada és llavor de lluita»

El Bloc d'Unitat Popular (BUP) ha convocat una manifestació el pròxim 30 de desembre, amb motiu de la Diada de Mallorca, que es commemora el 31 de desembre.

Una desena de membres del BUP s'han reunit aquest dissabte a les escales de la Catedral de Mallorca per a convocar a la ciutadania de l'illa a la manifestació del pròxim 30 de desembre, amb motiu de la Diada de Mallorca. Es preveu que el recorregut de la manifestació tingui el seu inici a les 18.00 hores en el Passeig del Born.

Durant la lectura del manifest, membres del BUP han expressat que «la Diada de Mallorca d'aquest any 2021 s'ha plantejat com una oportunitat de reivindicació després de més d'un any i mig de pandèmia en la qual aquesta celebració s'ha vist arraconada en el panorama polític».

Així, han apuntat que, mentre «l'any passat es va poder fer una cadena humana i l'acte polític, demostrant força mobilitzadora en moments difícils», enguany s'aposta per una manifestació, «que no significa una tornada a la normalitat, sinó que ha de significar un crit popular per a demostrar el paper del poble mallorquí en la conquesta de la seva sobirania política».

Per als membres del BUP, «si alguna cosa ha demostrat la pandèmia de la Covid-19 és la poca sobirania que tenen els mallorquins en tots els àmbits».

En aquest sentit, han afirmat que «s'ha demostrat que el model econòmic del monocultiu turístic no serveix als interessos del poble mallorquí». I, no obstant això, han censurat, «el Govern ha seguit amb la seva política de suport a aquest model, amb el suport del Govern de l'Estat», evidenciant que «des de l'autonomisme, es participa de la recomposició del capitalisme, capitanejada per la Unió Europea, les elits econòmiques i l'Estat», han emfatitzat.

Per tot això, membres del BUP han cridat el poble mallorquí a mobilitzar-se el pròxim 30D i a «lluitar contra aquest continuisme de polítiques que ens du a la descomposició social, ambiental i cultural».

«Cridem al poble de Mallorca a prendre allò que és seu, la sobirania política, que ha de significar, al mateix temps, sobirania econòmica, energètica i alimentària», han posat l'accent.

Així mateix, des del BUP s'ha animat a «l'organització de la societat mallorquina en tots els seus àmbits, per a formar espais on es generi l'alternativa política necessària, un espai d'unitat popular, on càpiguen diferents sensibilitats, que empenyin a la conquesta de la sobirania del poble de Mallorca, que mobilitzi, que estigui més al costat de les lluites i que estigui disposat a ser alternativa política real per als mallorquins».

Finalment, han animat a la ciutadania de Mallorca a participar en la Diada perquè, han conclòs, «una Mallorca organitzada és llavor de lluita».