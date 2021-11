El Tribunal Suprem es posiciona a favor d'impartir el 25% de les classes en castellà a Catalunya

El Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs del Govern català davant la sentència del TSJC que obliga a impartir el 25% de les classes en castellà. Abans de rebre la comunicació de l'alt tribunal, els consellers d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, i la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, han comparegut d'urgència per mostrar el rebuig a la decisió.

Gonzàlez-Cambray ha recordat que la Llei d'Educació de Catalunya ha estat declarada constitucional, defensant el model de l'escola catalana com a «integrador», i ha lamentat que sigui un jutge «qui determini de forma arbitrària el percentatge d'hores que cal per aprendre una llengua» dient que aquest fet «és una anomalia i representa un menyspreu als nostres professionals de l'educació», ha afegit. Ha volgut recordar que des de l'any 2005, només 80 famílies han demanat l'escolarització en castellà i ha dit que les escoles no han de canviar res, perquè les proves constaten que els estudiants en surten sabent tant castellà com català; «Els centres educatius han de seguir treballant com fins ara. No han de fer cap canvi en els seus projectes lingüístics. Estem parlant de l'educació dels nostres infants i joves i demano el màxim respecte al nostre alumnat i professionals del sistema educatiu», ha afegit el conseller.

Per la seva banda, la consellera Garriga ha avançat que convocaran una cimera aquest mateix dimarts al vespre amb les entitats de foment del català «per avaluar una resposta conjunta» a la decisió. Ja s'han pronunciat al respecte Plataforma per la Llengua, Òmnium, USTEC, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, rebutjant el dictamen del Suprem i han cridat a defensar l'escola catalana.