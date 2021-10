Discriminen un client a un bar i es neguen a facilitar-li el full de reclamacions: «Esto es España y se habla en la lengua nacional»

Nou cas de discriminació lingüística al País Valencià. Ara, a Gandia, on un bar es va negar a atendre un jove per haver-s'hi adreçat en català i tampoc no li va permetre omplir el full de reclamacions quan el va demanar. Els fets varen passar el 18 de setembre, al bar Aqua Marina, a l'avinguda de la Pau, 11, del Grau de Gandia, quan l'afectat, que hi anava acompanyat d'un amic, va sol·licitar al cambrer «un te roig amb gel» i el cambrer va fer veure que no l'entenia.

La discriminació no va acabar aquí i el cambrer va dir el ja tradicional «estamos en España y hablamos en español» i que si no parlava espanyol, era perquè no li donava la gana. Un segon cambrer s'hi va afegir i en to amenaçador va intervenir en dues ocasions per a repetir que «esto es España y se habla en la lengua nacional». El bar es va negar a oferir el full de reclamacions al client, que va haver de demanar a la Policia Local que s'hi desplacés per a, finalment, aconseguir-lo omplir.

La Plataforma per la Llengua ha demanat a l'Oficina de Drets Lingüístics del País Valencià i a la Direcció General de Comerç i Consum que intervenguin en el cas, que es tramiti la reclamació de l'afectat i que s'iniciï un expedient sancionador, si es confirma que s'han vulnerat els drets del consumidor.

L'entitat considera que el bar ha incomplert el Decret legislatiu 1/2019, que determina que els consumidors tenen dret a utilitzar qualsevol de les llengües oficials del País Valencià, i la Llei 4/1983, que explicita els drets d'expressar-se en valencià en un comerç i de no ser discriminat per aquesta raó.

A més, els fets podrien ser motiu d'una infracció lleu, tenint en compte l'Estatut dels Consumidors, perquè l'establiment es va negar a satisfer una demanda normal d'un client en un bar com és demanar «un te roig amb gel», una demanda que pot satisfer un establiment d'aquest tipus.