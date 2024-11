El Banc Europeu de l’Hidrogen augmenta el finançament a inversions d’energies netes a l'Estat espanyol, Lituània i Àustria

La Comissió Europea, l'Estat espanyol, Lituània i Àustria han anunciat aquest dilluns, 18 de novembre, el nou finançament per al desenvolupament de l’hidrogen renovable mitjançant el Fons d’Innovació. Els tres estats membres participaran en el programa de «subhastes com a servei» en el marc de la segona subhasta del Banc Europeu de l’Hidrogen, que es posarà en marxa el 3 de desembre. A més dels 1.200 milions d’euros de finançament de la UE amb càrrec al Fons d’Innovació, aquests tres estats membres desplegaran més de 700 milions d’euros en fons nacionals per finançar projectes de producció d’hidrogen renovable ubicats al seu país. Així, doncs, el finançament total que mobilitzarà la subhasta d’hidrogen renovable «IF24» pujarà a uns 2.000 milions d’euros.

Amb aquests nous compromisos financers aquests estats demostren el compromís d’assolir els objectius nacionals i de la UE en matèria d’adopció d’energies netes i suport a la descarbonització de la indústria europea. La mobilització d’aquest finançament addicional en el marc d’una única plataforma de subhastes europea és un sistema eficient que augmenta les oportunitats i redueix els costos per a la indústria. Les empreses participants d’aquests països presenten una única oferta per a dues fonts de finançament diferents. El servei permet als estats membres de finançar projectes suplementaris al seu país, fins i tot després que s’hagi assignat tot el pressupost del Fons d’Innovació.