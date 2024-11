Llibreries i editorials del País Valencià cerquen reviure després de la DANA: «Els llibres seran part de la reconstrucció»

Llibreters i editorials que ho han perdut tot en la virulenta DANA que ha arrasat part de la província de València comencen a mobilitzar-se per a tornar a posar en peus els negocis que han quedat arrasats. Per a això, comptaran amb la «solidaritat bestial» de la ciutadania, que ja han començat a rebre. «Els llibres seran part de la reconstrucció com els maons».

En aquest sentit, el Gremi de Llibrers de València ha llançat una campanya per a recaptar fons que puguin pal·liar la situació en la qual es troben les llibreries situades en la zona zero del desastre, com Somnis de Paper i Librolandia de Benetússer; Bufanúvols a Catarroja; La Moixeranga de Paiporta; Passarella a Picanya; Llibre Idees, en el Centre Comercial Bonaire d'Aldaia; Samaruc, a Algemesí, o L'Esplai d'Alcúdia.

El president del col·lectiu, Juan Pedro Font de Mora, ha explicat que aquests establiments estan en un estat de sinistre total i cessament de negoci. La part dels treballadors i els autònoms es cobrirà amb les ajudes, ERTO i pagaments de les administracions, però ara mateix no poden vendre res. Per això, el que més precisen en aquests moments són donatius per a poder reobrir i reconstruir-se.

Per a col·laborar en aquest objectiu, des del Gremi de Llibrers s'ha habilitat la iniciativa 'Retornem la vida a les llibreries' amb un compte corrent i un bizum per a canalitzar la recollida segura de les aportacions que es desitgin realitzar. Es pot consultar la web de l'entitat https://gremidellibrers.com/es/ i les dades són els següents: ES76 3159 0015 8823 2590 9725 i el bizum 10592 amb el concepte 'Donació Llibreries Dana'.

Solidaritat

Font de Mora ha assegurat que les mostres d'afecte cap a les llibreries afectades estan arribant ja de tots els llocs. «Ens criden de tot arreu. La població és molt més solidària del que creiem i això dels valencians és bestial», ha asseverat.

D'altra banda, el Gremi ha cancel·lat el Llibreries Fest 2024, donada la situació catastròfica, per respecte a les víctimes i en solidaritat amb les llibreries afectades. «No hi ha ni ànim ni infraestructura», ha assenyalat el portaveu dels llibreters valencians, que avança que el pressupost que s'anava a destinar a aquest certamen es reorientarà a la celebració, més endavant, d'un esdeveniment solidari amb escriptors i altres artistes amb una fila zero que recapti més fons.

També dona testimoniatge de la destrossa que el temporal ha causat en el sector el proporciona també l'editorial Andana, que destaca igualment la solidaritat demostrada pels veïns i veïnes.

«És el que fem les valencianes i els valencians, sempre. Després de cada onada de fang, immediatament ha vingut una altra de solidaritat: així va ser en 57, en 82 i ara en el 2024», recalquen els responsables de l'empresa cultural, que afegeixen que també han vist «a moltíssima gent altres punts d'Espanya». «L'agraïment és enorme i mai l’oblidarem», han assegurat.

Respecte a la situació en la qual es troba Andana, expliquen que l'aigua va entrar en el magatzem de Riba-vermella en el qual guarden el gruix del seu estoc. Per fortuna, apunten, va ser poca i només va afectar els llibres que descansaven a terra i en els prestatges més baixos. Al final, han perdut al voltant del 30% de l'inventari que tenien en aquestes instal·lacions: uns 100.000 llibres d’Andana, Andana Gràfica i La Caixa Books, els tres segells de la família.

A això sumen 10.000 llibres més que teníem a la distribuïdora valenciana GEA, per a qui l'afectació al seu magatzem, desgraciadament, ha estat «molt més gran». Envien, per tant, el seu suport a aquesta entitat i a la resta d'editorials valencianes que tenien allà els seus volums guardats.