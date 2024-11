Creus que hi ha algun tipus de responsabilitat política en el desastre que ha succeït al País Valencià?

Una autèntica catàstrofe. El País Valencià ha estat sacsejat aquesta setmana per una forta DANA que ha inundat bona part del territori i que, a hores d’ara, ha deixat un mínim de 211 morts i més de 1.900 desapareguts. Una tragèdia majúscula que, segons apunten molts experts, s’hauria pogut evitar.



El Govern de la Generalitat, liderat per Carlos Mazón, no va activar les alertes quan tocava i molta gent es va veure sorpresa i afectada per les fortes riuades. Alguns municipis han quedat sepultats de fang, mentre nombrosos conductors varen quedar atrapats a les carreteres i en els seus vehicles.



Des del dia de la DANA la gestió de Mazón ha estat francament nefasta. No s’han valorat correctament els efectius necessaris per a fer front a les tasques de recerca de persones i de neteja, mentre han hagut de ser els milers de voluntaris solidaris els qui ajudin els veïns afectats.



Per part seva, el Govern espanyol ha anat a remolc de la mala gestió de Mazón, oferint en compta gotes l’ajuda necessària per a fer front a la catàstrofe. Aquest dissabte, Pedro Sánchez es comprometia a mobilitzar 10.000 efectius més, mentre el president valencià oferia una delirant roda de premsa anunciant un pla de xoc immediat a les ordres dels consellers, cinc dies després del desastre.



Mentrestant la solidaritat dels Països Catalans i de la resta de l’Estat espanyol no atura de créixer. Milers i milers de persones ajuden en les tasques de neteja o organitzen recollides de material necessari per a fer front als efectes de la DANA. A Mallorca ja s’ha recollit nombrós material que serà enviat a València.



Sigui com vulgui, dBalears demana als seus lectors si consideren que hi ha algun tipus de responsabilitat política en el desastre que ha succeït al País Valencià. Les possibles respostes de l’enquesta són les següents:



-No, és un desastre natural amb conseqüències molt difícils de preveure.



-Sí, a banda de raons de més llarg abast com l’espoli fiscal, la gestió del Govern Mazón ha estat nefasta.