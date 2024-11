Els Bombers Forestals del País Valencià carreguen contra Mazón per la seva infrautilització davant els estralls de DANA

Des de la secció sindical de CCOO Bombers forestals han volgut denunciar aquests dies que, «una vegada més», el Servei de Bombers Forestals de la Generalitat Valenciana ha estat «infrautilitzat de manera deliberada» per part de qui ostenta la direcció de la gestió de les emergències al País Valencià. És a dir, en darrer terme, el president de la Generalitat, Carlos Mazón.



Així, segons han explicat des del sindicat, el dia 29 d'octubre, quan la població valenciana estava sofrint els efectes de la DANA, «la gran majoria de les unitats de BBFF van ser retirades en acabar la seva jornada com si fos un dia normal». El dia 30 d'octubre, «només algunes unitats de BBFF van estar treballant en l'emergència amb la resta de dispositius». El dia 31 d'octubre, «tampoc hi ha hagut una incorporació massiva d'unitats de BBFF als diferents llocs sinistrats. Les unitats d'helicòpter dels bombers BBFF de la Generalitat Valenciana han estat mínimament mobilitzades des del començament de la DANA».



Segons la secció sindical, «mentre els i les professionals del Servei de Bombers Forestals de la Generalitat suporten aquesta situació denigrant veiem com a l'emergència s'incorpora l'UME des de diferents punts del territori espanyol, les brigades forestals de la Diputació, unitats de bombers forestals terrestres d'altres comunitats autònomes, voluntaris... Aquesta situació, per kafkiana que pareixi, sol ser la normalitat fins i tot quan l'emergència és un incendi forestal».



Per tant, des del sindicat, insten el president de la Generalitat, com a màxim responsable del servei, al fet que «prengui les mesures oportunes per a solucionar aquesta situació», recordant-li que la Unitat Valenciana d'Emergències (VE), la qual no va permetre que es formés en arribar a la presidència, «ja recollia en el seu Decret que les unitats de Bombers Forestals s'automobilitzarien amb els seus propis comandaments en situacions com la que estam sofrint i es coordinarien amb els responsables de l'emergència».