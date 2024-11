Sánchez anuncia l'enviament d'altres 10.000 efectius més al País Valencià per a fer front a la tragèdia de la DANA

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dissabte l'enviament de 5.000 militars espanyols més i el desplegament d'altres 5.000 policies espanyols i guàrdies civils al País Valencià per a sumar-se a les tasques de cerca i rescat de víctimes de la DANA.



Així ho ha comunicat en una declaració institucional des del Palau de la Moncloa després de presidir el comitè de crisi per al seguiment dels efectes de la DANA que ha deixat de moment una xifra de 211 persones mortes.



Sánchez ha celebrat que el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, hagi decidit elevar la seva petició de 500 a 5.000 militars i ha reiterat que el Govern procedirà «immediatament» a aquest enviament i ha insistit que «si necessita més recursos, que els demani».



«No fa falta prioritzar uns municipis sobre uns altres ni jerarquitzar tasques. Es prioritza quan falten mitjans i aquest no és el cas. No ha de passar. Per tant, la Comunitat Valenciana requereix més efectius, maquinària, finançament o assessorament tècnic. El que ha de fer és demanar-ho i li ho subministrarem com estam fent immediatament».



Aquest mateix dissabte arribaran al territori 4.000 efectius addicionals i, a primera hora de diumenge arribaran els 1.000 restants, en total 5.000, que se sumen als 2.500 que ja treballen en el terreny.



A més, el Govern espanyol desplegarà 5.000 policies espanyols i guàrdies civils amb el que s'arribaran als 10.000 efectius de tots dos cossos, a fi de garantir la seguretat als carrers després dels saquejos que s'estan produint i pel que han estat detingudes 82 persones.



En paral·lel, el president espanyol ha ordenat desplegar un vaixell amfibi de l'Armada dotat d'allotjaments, quiròfans, helicòpters i d'una flota de vehicles de suport que arribarà en el port de València en les pròximes hores, ha indicat.